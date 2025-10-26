Головна Країна Події в Україні
Зеленський зізнався прем’єр-міністру Польщі, скільки ще часу готова воювати Україна

Туск не впевнений, наскільки «стабільним» виявиться санкційний підхід президента США Дональда Трампа до Москви
Туск не сумнівається, що Україна виживе як незалежна держава, однак головне питання полягає в тому, скільки буде жертв

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів про слова президента України Володимира Зеленського, який нібито сказав йому, що Україна готова продовжувати війну з Росією ще два або три роки. Як інформує «Главком», про це йдеться в інтерв’ю Туска для британського Sunday Times.

Польський прем’єр не сумнівається, що Україна виживе як незалежна держава, однак головне питання полягає в тому, скільки буде жертв.

«Президент Зеленський сказав мені, він сподівається, що війна не триватиме десять років, але Україна готова воювати ще два-три роки», – запевнив Туск.

За його словами, російська економіка стикається з «драматичними» проблемами, посиленими новими санкціями, які запровадили США, та «не має жодного шансу вижити» у довгостроковій перспективі. Водночас Туск не впевнений, наскільки «стабільним» виявиться санкційний підхід президента США Дональда Трампа до Москви.

«Росіяни перебувають у справді глибокій економічній скруті. Чи означає це, що ми можемо сказати, що перемагаємо? Зовсім ні. У них є одна велика перевага над Заходом, особливо над Європою: вони готові воювати… у воєнний час це є абсолютно вирішальним питанням», – додав польський прем’єр.

Тож Туск закликав Велику Британію не жити в «солодкій ілюзії» щодо того, що її врятують у разі війни між НАТО та Росією, адже «загроза є глобальною та універсальною, перш за все через технології».

«Ви і ми вже зазнаємо масованих атак у кіберпросторі. У Польщі вони готові знищити кіберінфраструктуру, яка є основою наших залізниць, наших лікарень. Це може бути дуже боляче. Ось чому ви не можете жити в цій солодкій ілюзії, що ви надто далеко від них, що це не ваша війна, це просто Україна чи Польща», – додав він.

Нагадаємо, що США запросили роз’яснення від Польщі щодо її подальшої військової підтримки України після заяв прем’єра Матеуша Моравецького про припинення постачання зброї. Варшава запевнила, що підтримка Києва триватиме, хоча й у менших масштабах.

4 березня 2025 року прем’єр Польщі Дональд Туск підтвердив призупинення американської військової допомоги Україні через польський хаб у Ясьонці. Водночас прем’єр України Денис Шмигаль заявив, що поставки тривають за планом і змін станом на ранок немає.

20 вересня 2023 року Міністерство закордонних справ Польщі викликало українського посла Василя Зварича через заяву президента Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН. Зеленський критикував Польщу за введене зернове ембарго та натякнув на політичні ігри європейських партнерів, що створюють «трилер із зерном». Польські лідери, зокрема прем’єр Матеуш Моравецький і президент Анджей Дуда, відреагували різко: пригрозили розширенням заборон на імпорт українських продуктів та підкреслили захист національних інтересів, що загострило дипломатичну напруженість між країнами.

