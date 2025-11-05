Вбивство журналістів телеканалу Freedom. Медійник, який пережив атаку РФ, розповів деталі

Унаслідок ворожої атаки загинули кореспондентка Альона Грамова та оператор Євген Кармазін

У реанімації Дніпра опритомнів тяжкопоранений спецкор телеканалу Freedom Олександр Количев. Він єдиний, хто вижив зі знімальної групи, яку атакував російський дрон у Краматорську 23 жовтня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТСН.

Унаслідок ворожої атаки загинули кореспондентка Альона Грамова та оператор Євген Кармазін. Вони саме знімали наслідки обстрілу міста, коли по них ударив російський «Ланцет». Количев розповів деталі удару по медійниках.

«Це було дуже швидко, майже без звуку. В останню долю секунди я щось почув по звуку, але спіймав себе на такому відчутті, що я десь полетів. Пропав звук і не чую, не відчуваю ліву частину тіла, лице, вухо, рука», – каже він.

Колеги медійника – Альона Грамова та Євген Кармазін під час удару стояли за кілька кроків від нього. Про загибель колег, з якими працював багато років на Донеччині, він дізнався вже у реанімації.

«Я майже нічого не бачив. Тільки плями. Тому я не міг знати, що з моєю командою, де вони, як. Я такої команди резонансної в гарному сенсі я не бачив. Я ні з ким так гарно не працював в житті моєму. Ми здружилися як команда, як друзі», – розповів він.

За словами медиків, Олександр Количев отримав дуже важкі поранення. Медики зібрали заново переламані кістки ніг, аби Олександр зміг ходити. Нині лікарі намагаються врятувати зір журналіста. Попереду ще тривалий шлях до відновлення. На нього з лікарні чекають дружина та діти.

Нагадаємо, унаслідок удару ворожого безпілотника типу «Ланцет» у Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін. За словами Вадима Філашкіна, медійники з перших днів повномасштабного вторгнення РФ висвітлювали ситуацію на Донеччині, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення. Вони працювали у найгарячіших точках області.

Згодом президент України Володимир Зеленський відреагував на вбивство росіянами журналістки телеканалу Freedom Олени Губанової та оператора Євгена Кармазіна. Він висловив співчуття рідним та побажав одужання їхньому колезі, якому вдалося вижити.

Також Національна спілка журналістів України закликала міжнародних партнерів посилити безпеку, бронезахист і евакуаційні програми для українських журналістів, які щодня ризикують життям на лінії фронту.