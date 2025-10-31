Атака на Суми: понад 10 поранених, серед них – діти (фото)

Найбільші руйнування та масштабні осередки горіння виникли на об’єкті інфраструктури

Уночі російські терористи здійснили серію ударів по житловому сектору та інфраструктурі Сум. Внаслідок влучання в дев’ятиповерховий житловий будинок на верхніх поверхах загорілися п’ять квартир та сім балконів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За попередньою інформацією, травмовано 11 людей, серед них – четверо дітей.

Рятувальники врятували 12 жителів багатоповерхівки. У приватному секторі спалахнули дві будівлі господарського призначення, а вибуховою хвилею пошкоджено одноповерховий будинок на п’ять квартир.

Найбільші руйнування та масштабні осередки горіння виникли на об’єкті інфраструктури. Пожежі ліквідовано.

Нагадаємо, у ніч на 31 жовтня російська окупаційна армія атакувала Суми безпілотниками. Внаслідок чого постраждали люди.

Як повідомлялося, уночі російська терористична армія завдала ударів по залізничній інфраструктурі на Сумщині та Харківщині. Поїзд №228/227 Гусарівка – Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом.