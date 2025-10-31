Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Суми: понад 10 поранених, серед них – діти (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img

Найбільші руйнування та масштабні осередки горіння виникли на об’єкті інфраструктури

Уночі російські терористи здійснили серію ударів по житловому сектору та інфраструктурі Сум. Внаслідок влучання в дев’ятиповерховий житловий будинок на верхніх поверхах загорілися п’ять квартир та сім балконів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За попередньою інформацією, травмовано 11 людей, серед них – четверо дітей.

Атака на Суми: понад 10 поранених, серед них – діти (фото) фото 1

Рятувальники врятували 12 жителів багатоповерхівки. У приватному секторі спалахнули дві будівлі господарського призначення, а вибуховою хвилею пошкоджено одноповерховий будинок на п’ять квартир.

Атака на Суми: понад 10 поранених, серед них – діти (фото) фото 2
Атака на Суми: понад 10 поранених, серед них – діти (фото) фото 3

Найбільші руйнування та масштабні осередки горіння виникли на об’єкті інфраструктури. Пожежі ліквідовано.

Нагадаємо, у ніч на 31 жовтня російська окупаційна армія атакувала Суми безпілотниками. Внаслідок чого постраждали люди.

Як повідомлялося, уночі російська терористична армія завдала ударів по залізничній інфраструктурі на Сумщині та Харківщині. Поїзд №228/227 Гусарівка – Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом.

Читайте також:

Теги: Суми війна ДСНС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Серпухові загорілась нафтобаза після атаки дронів
Уночі Росію атакувало майже 200 дронів: подробиці
27 жовтня, 06:29
Катаріна Матернова зробила заяву про нічну атаку на Київ
«Ніч жаху». Посол ЄС ховалася у ванній під час удару РФ по Києву
22 жовтня, 17:39
Сержанту поліції Андрію Мацяху назавжди 30
Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Андрія Мацяха
19 жовтня, 09:00
Ситуація на фронті 19 жовтня
Карта бойових дій в Україні станом на 19 жовтня 2025 року
19 жовтня, 08:33
Як діяти українцям вже сьогодні
Як зробити 2026 роком перелому без чарівної зброї
10 жовтня, 15:11
Після зіткнення з баштовою випарною градирнею енергоблока сталася детонація БпЛА
Дрон влетів у Нововоронезьку АЕС внаслідок роботи російського РЕБ
7 жовтня, 17:07

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 31 жовтня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 31 жовтня 2025 року
Атака на Суми: понад 10 поранених, серед них – діти (фото)
Атака на Суми: понад 10 поранених, серед них – діти (фото)
РФ вдарила по залізничній інфраструктурі у двох областях України
РФ вдарила по залізничній інфраструктурі у двох областях України
Втрати ворога станом на 30 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 30 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 31 жовтня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 31 жовтня 2025

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua