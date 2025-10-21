Окупанти масовано атакували Новгород-Сіверський: є загиблі та постраждалі

У місті багато руйнувань

Російська терористична армія масовано атакувала Новгород-Сіверський Чернігівської області ударними дронами. Зафіксовано близько 20 «прильотів» у місті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Чернігівську ОДА.

Зараз відомо про чотирьох загиблих та семеро постраждалих внаслідок російського удару. Серед поранених – 10-річна дівчинка, її транспортують до обласної дитячої лікарні.

фото: Chaus Viacheslav/Facebook

У місті багато руйнувань.

Нагадаємо, унаслідок російських атак Чернігів було повністю знеструмлено, також є проблеми з водою. З 5:30 ранку працівники водоканалу розпочали запуск об’єктів від альтернативних джерел живлення.

Як розповів глава Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус, область зазнала масової атаки ударних безпілотників. За добу зафіксована 51 повітряна ціль, зокрема дві балістичні ракети.

До слова, аварійні бригади енергетиків на Чернігівщині не мають можливості почати роботи з відновлення електропостачання через безперервний терор російських дронів.