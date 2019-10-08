  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Лише 15% пасажирів метро досі користуються жетонами

    • Розсилка
    Жетонами у столичному метро можна користуватися до 31 жовтня - Лише 15% пасажирів метро досі користуються жетонами
    Жетонами у столичному метро можна користуватися до 31 жовтня

    Тенденція до використання жетонів зменшується

    Минулої доби, 7 жовтня, столичний метрополітен продав 230 тисяч жетонів, а метро скористалися 1,5 млн пасажирів. Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Київський метрополітен».

    Так, за даними метрополітену, тенденція до використання жетонів зменшується.

    7 жовтня всього лише 15% пасажирів скористалися жетонами.

    4 жовтня жетонами у Києві скористалися 17% пасажирів.

    Нагадаємо, із 31 жовтня 2019 року Київ переходить на е-квиток. Наразі придбати його можна на станціях київського метрополітену, в Особистому кабінеті киянина, у мобільному додатку KyivSmartCity, у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot у Телеграм та Facebook або KyivMetroBot у Телеграм та Facebook.

    Як повідомлялося, муніципальний транспорт Києва вже підключено до автоматизованої системи оплати проїзду.

    У Київському метрополітені жетонами можна буде користуватися до 31 жовтня. Далі - тільки електронні засоби оплати.

    Станом на 22 серпня, з початку впровадження проєкту у касах київського метро було продано карток Kyiv Smart Card на суму понад 1,8 млн грн. 

    Читайте також матеріали «Главкома»

    Джерело: УНН

    Київ громадський транспорт метро кияни квиток
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ