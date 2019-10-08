Лише 15% пасажирів метро досі користуються жетонами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жетонами у столичному метро можна користуватися до 31 жовтня

Тенденція до використання жетонів зменшується

Минулої доби, 7 жовтня, столичний метрополітен продав 230 тисяч жетонів, а метро скористалися 1,5 млн пасажирів. Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Київський метрополітен».

Так, за даними метрополітену, тенденція до використання жетонів зменшується.

7 жовтня всього лише 15% пасажирів скористалися жетонами.

4 жовтня жетонами у Києві скористалися 17% пасажирів.

Нагадаємо, із 31 жовтня 2019 року Київ переходить на е-квиток. Наразі придбати його можна на станціях київського метрополітену, в Особистому кабінеті киянина, у мобільному додатку KyivSmartCity, у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot у Телеграм та Facebook або KyivMetroBot у Телеграм та Facebook.

Як повідомлялося, муніципальний транспорт Києва вже підключено до автоматизованої системи оплати проїзду.

У Київському метрополітені жетонами можна буде користуватися до 31 жовтня. Далі - тільки електронні засоби оплати.

Станом на 22 серпня, з початку впровадження проєкту у касах київського метро було продано карток Kyiv Smart Card на суму понад 1,8 млн грн.

Читайте також матеріали «Главкома»

Джерело: УНН