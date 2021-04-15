Київ готується до вторгнення Росії. З’явилася інтерактивна карта підземних укриттів

Столична влада оновила карту, де вказані адресні місця укриттів у підземному просторі

Для укриття населення Києва від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру створено фонд захисних споруд цивільної оборони. Даний фонд включає сховища цивільного захисту, підземний простір метрополітену, підвальні приміщення житлових будинків, підземні паркінги та інші споруди підземного простору, які можуть бути тимчасово використані для укриття населення. Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації.

Керівники організацій та власники вищезгаданих споруд, у разі необхідності, забезпечать вільний доступ для укриття.

Для зручності інформування населення Київська міська державна адміністрація оновила карту, де вказані адресні місця укриттів у підземному просторі.

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