Посадовиця «Муніципальної охорони» Києва отримала підозру у розтраті 1,7 млн грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У жовтні 2022 року комунальне об'єднання закупило персональні нагрудні бодікамери, які не відповідали заявленим технічним вимогам
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Якщо провину посадовиці буде доведено, їй загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років 

Прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру уповноваженій особі комунального об'єднання «Муніципальна охорона». Її звинувачують у службовій недбалості, що завдала міському бюджету збитків на суму майже 1,7 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру

За даними слідства, у жовтні 2022 року комунальне об'єднання закупило персональні нагрудні бодікамери, які не відповідали заявленим технічним вимогам. Зокрема, якість зображення придбаних пристроїв виявилася значно гіршою, ніж було вказано в умовах закупівлі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення її від посади. Якщо провину посадовиці доведуть, їй загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура через суд стягнула понад 240 млн грн з постачальника неякісних інкубаторів для немовлят. Державне підприємство «Укрмедпостач» задля забезпечення транспортування новонароджених малюків закупило у комерційної структури 85 транспортних інкубаторів. Їх купували за кошти іноземного кредиту (5 млн євро) під державні гарантії. Однак згодом встановили, що товар має низку недоліків і не може використовуватись лікувальними закладами за призначенням.

Раніше посадовцю комунального підприємства «Інформатика» повідомили про підозру у службовій недбалості. За даними слідства, він не провів належну перевірку ринкових цін під час закупівлі обладнання для системи відеоспостереження міста. 

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на масові підозри, вручені посадовцям Київської міської державної адміністрації та комунальних підприємств. Він назвав звинувачення «інформаційним димом». 

