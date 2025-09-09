Головна Київ Новини
search button user button menu button

Переплата 850 тис. грн за протипожежне обладнання: посадовиця Святошинської РДА отримала підозру

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Переплата 850 тис. грн за протипожежне обладнання: посадовиця Святошинської РДА отримала підозру
Посадовиці загрожує позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років
фото: Національна поліція України

Підозрювана, відповідаючи за процедуру публічних закупівель, визначила переможцем підконтрольне товариство, зазначили у поліції

Керівниця тендерного комітету управління освіти, молоді та спорту Святошинської РДА підозрюється у зловживанні службовим становищем через придбання протипожежного обладнання за завищеними цінами. Про це повідомляє столична поліція, інформує «Главком».

Досудовим розслідуванням було встановлено, що Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації оголосило тендер щодо закупівлі протипожежного, рятувального та захисного обладнання.

«Підозрювана, відповідаючи за процедуру публічних закупівель, визначила переможцем підконтрольне товариство, а для того, аби створити видимість конкуренції, забезпечила формальну участь у торгах іншими компаніями, які ніби-то пропонували ще вищі ціни», – повідомили правоохоронці.

Відтак, зазначили у поліції, за результатами укладеного договору, за пожежні шафи, вогнегасники та інше приладдя підряднику з місцевого бюджету було сплачено понад 2,2 млн грн, з яких понад 850 тис грн становила «переплата».

Слідчі повідомили посадовиці про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

Нагадаємо, прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру уповноваженій особі комунального об'єднання «Муніципальна охорона». Її звинувачують у службовій недбалості, що завдала міському бюджету збитків на суму майже 1,7 млн грн. 

До слова, аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві під час моніторингу публічних закупівель виявили порушення у тендері вартістю 45 млн грн. За повідомленням аналітиків Бюро, йдеться про тендер на капітальний ремонт відділення невідкладної допомоги, оголошений однією зі столичних лікарень. Під час аналізу документації фахівці Бюро виявили низку порушень, що стосувалися єдиного учасника закупівлі.

Теги: тендер держзакупівлі місцева влада Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
Продовольчі ярмарки у Києві 12-17 серпня: де можна придбати фермерські продукти
11 серпня, 13:06
Сходження пасажирського потягу з рейок на Закарпатті: коли відновиться рух
Сходження пасажирського потягу з рейок на Закарпатті: коли відновиться рух
16 серпня, 01:50
Із 18 серпня у Києві частково перекривають рух проспектом Леоніда Каденюка та ділянкою проспекту Берестейського
Ремонт доріг у Києві: з 18 серпня обмежено рух двома проспектами
18 серпня, 08:22
Будинок відігравав важливу роль у торговому житті Подолу, в ньому розміщувалися крамниці, зокрема з продажу одягу, капелюхів і годинників
Житловий будинок з крамницями. Прокуратура судиться з власником історичної будівлі на Подолі
19 серпня, 14:54
Представник Трампа проведе декілька зустрічей на тлі переговорів про гарантії безпеки для України
Спецпредставник Трампа прибув до Києва (фото)
24 серпня, 12:18
Упродовж останніх днів центр Києва перекривають через візити західних політиків
У Києві 25 серпня буде обмежено рух транспорту через візити іноземних делегацій
25 серпня, 06:35
Зеленського помітили в автобусі
«За проїзд передаємо»: українці відреагували на поїздку Зеленського в автобусі (фото)
29 серпня, 16:22
Невдовзі почнуться роботи із перекриття даху урядової будівлі
Свириденко показала іноземним дипломатам, що окупанти зробили із Кабміном
Вчора, 12:14
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
У Києві 9-14 вересня відбудуться продуктові ярмарки: повний перелік локацій
Вчора, 12:55

Новини

Продавали конфіденційні дані українців росіянам. Двоє столичних податківців постануть перед судом
Продавали конфіденційні дані українців росіянам. Двоє столичних податківців постануть перед судом
Переплата 850 тис. грн за протипожежне обладнання: посадовиця Святошинської РДА отримала підозру
Переплата 850 тис. грн за протипожежне обладнання: посадовиця Святошинської РДА отримала підозру
Негода на Київщині. Блискавка влучила у мобільну вежу в Хотянівці та спричинила масштабну пожежу
Негода на Київщині. Блискавка влучила у мобільну вежу в Хотянівці та спричинила масштабну пожежу
Всесвітньо відомий художник Іван Марчук подарував свою картину Музею історії Києва
Всесвітньо відомий художник Іван Марчук подарував свою картину Музею історії Києва
Потрійна ДТП у Яготині: чотирьох людей госпіталізовано до лікарні
Потрійна ДТП у Яготині: чотирьох людей госпіталізовано до лікарні
Суд покарав рецидивіста, який викрав рюкзак військового у метро
Суд покарав рецидивіста, який викрав рюкзак військового у метро

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 вересня 2025
13K
У Дніпрі вперше за 70 років зʼявилися осетри
5195
Негода у Києві: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
2270
У Києві відкрито пам’ятник юному князю Володимиру Хрестителю (фото)
1740
Скільки коштує цукор в Україні на тлі падіння світових цін

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Сьогодні, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua