Переплата 850 тис. грн за протипожежне обладнання: посадовиця Святошинської РДА отримала підозру

Посадовиці загрожує позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років

Підозрювана, відповідаючи за процедуру публічних закупівель, визначила переможцем підконтрольне товариство, зазначили у поліції

Керівниця тендерного комітету управління освіти, молоді та спорту Святошинської РДА підозрюється у зловживанні службовим становищем через придбання протипожежного обладнання за завищеними цінами. Про це повідомляє столична поліція, інформує «Главком».

Досудовим розслідуванням було встановлено, що Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації оголосило тендер щодо закупівлі протипожежного, рятувального та захисного обладнання.

«Підозрювана, відповідаючи за процедуру публічних закупівель, визначила переможцем підконтрольне товариство, а для того, аби створити видимість конкуренції, забезпечила формальну участь у торгах іншими компаніями, які ніби-то пропонували ще вищі ціни», – повідомили правоохоронці.

Відтак, зазначили у поліції, за результатами укладеного договору, за пожежні шафи, вогнегасники та інше приладдя підряднику з місцевого бюджету було сплачено понад 2,2 млн грн, з яких понад 850 тис грн становила «переплата».

Слідчі повідомили посадовиці про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

