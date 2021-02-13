Ексочільника заводу Патона підозрюють у привласненні будівлі в Києві на $20 млн

Слідство встановило, що посадовці заводу привласнили будівлю у Києві по вул. Саперне поле, яка належала підприємству

Колишньому голові правління заводу імені Патона, члену правління заводу та директору однієї з компаній повідомили про підозру у привласненні майна підприємства.

Про це інформує пресслужба офісу генпрокурора.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваних.

Слідство встановило, що посадовці заводу привласнили будівлю у Києві по вул. Саперне поле, яка належала підприємству.

Посадовці уклали з підконтрольною компанією договір купівлі-продажу об’єкту за заниженою вартістю, чим завдали збитків на понад 20 млн гривень.

«У подальшому колишній голова правління заводу оформив на цей об’єкт право власності», – зазначає пресслужба.

Фігурантам справи повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України та ч. 3 ст. 209 ККУ, тобто розкрадання майна підприємства в особливо великих розмірах та відмивання доходів.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії за місцем проживання підозрюваних.

Заходи з викриття злочину здійснювалися прокурорами спільно зі слідчими СВ Печерського Управління поліції ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.