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    Ексочільника заводу Патона підозрюють у привласненні будівлі в Києві на $20 млн

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    Ексочільника заводу Патона підозрюють у привласненні будівлі в Києві на $20 млн - Ексочільника заводу Патона підозрюють у привласненні будівлі в Києві на $20 млн
    Ексочільника заводу Патона підозрюють у привласненні будівлі в Києві на $20 млн

    Слідство встановило, що посадовці заводу привласнили будівлю у Києві по вул. Саперне поле, яка належала підприємству

    Колишньому голові правління заводу імені Патона, члену правління заводу та директору однієї з компаній повідомили про підозру у привласненні майна підприємства.

    Про це інформує пресслужба офісу генпрокурора.

    Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваних.

    Слідство встановило, що посадовці заводу привласнили будівлю у Києві по вул. Саперне поле, яка належала підприємству.

    Посадовці уклали з підконтрольною компанією договір купівлі-продажу об’єкту за заниженою вартістю, чим завдали збитків на понад 20 млн гривень.

    «У подальшому колишній голова правління заводу оформив на цей об’єкт право власності», – зазначає пресслужба.

    Фігурантам справи повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України та ч. 3 ст. 209 ККУ, тобто розкрадання майна підприємства в особливо великих розмірах та відмивання доходів.

    Наразі проводяться невідкладні слідчі дії за місцем проживання підозрюваних.

    Заходи з викриття злочину здійснювалися прокурорами спільно зі слідчими СВ Печерського Управління поліції ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

    Теги: СБУ Київ Офіс Генерального прокурора
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