Експосадовці «Кристалбанку» підозрюються у розкраданні 11 млн грн

Керівники двох департаментів банку вступили у змову з підприємством-позичальником

Столичні правоохоронці повідомили про підозру трьом колишнім посадовцям «Кристалбанку», викритим у пособництві в заволодінні коштами банку на суму майже 11 млн грн (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, у 2017 році між банком та приватним підприємством був укладений кредитний договір, відповідно до якого в заставу банку передано нежитлові приміщення загальною площею 1,4 тис. кв. м по вулиці Кадетський Гай, а також сільськогосподарська продукція.

Однак, як установлено досудовим розслідуванням, підприємство-позичальник, діючи у змові з керівниками двох департаментів АТ «Кристалбанк» та фахівцем управління контролю кредитних ризиків цього ж банку, передали для забезпечення кредиту неіснуючі приміщення та продукцію, які фактично ніколи не зберігалися на складі.

Згідно з висновком судової економічної експертизи, внаслідок неповернення кредитних коштів банку завдано збитків на суму майже 11 млн грн.

На теперішній час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Викрито правопорушення слідчими Слідчого управління ГУ Нацполіції в Києві за оперативного супроводження Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції.

Нагадаємо, нещодавно Київська місцева прокуратура № 5 скерувала до суду обвинувальний акт відносно 41-річного вінничанина, який шляхом обману заволодів грошовими коштами банку в особливо великих розмірах.

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