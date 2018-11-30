Експрес до «Борисполя»: у перші години роботи продано більше сотні квитків



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Першими пасажирами експреса стали президент Петро Порошенко, прем'єр Володимир Гройсман

Пасажири зацікавлені у такій послузі з трансферу

У перші години роботи залізничного швидкісного експреса Київ – Міжнародний аеропорт «Бориспіль» на його рейси вже продано 139 квитків.

Такі темпи реалізації проїзних документів свідчать про зацікавленість пасажирів до такої послуги з трансферу. Про це заявив в.о. голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов, повідомляє прес-служба УЗ.

Нагадаємо, що продаж квитків на новий Kyiv Boryspil Express було відкрито сьогодні о 12:00, після урочистого запуску сполучення за участю президента України Петра Порошенка, прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, віце-прем’єр-міністра Володимира Кістіона, голови наглядової ради АТ «Укрзалізниця» Шевкі Аджунера та керівника Укрзалізниці Євгена Кравцова.

Залізничне сполучення між столицею та головними повітряними воротами України функціонуватиме в режимі 24/7, із графіком курсування поїзда можна ознайомитися на сайті «Укрзалізниці». Він складався таким чином, щоб поїзд міг конкурувати з іншими видами транспорту та враховував пікові навантаження міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Вартість квитка є доступною для пасажирів і складає 80 грн.

Квитки на експрес можна придбати в кіосках самообслуговування, які розміщені на конкорсі над 14-ою колією на вокзалі у Києві. Для придбання квитка за готівковий розрахунок організовані дві спеціальні каси на Центральному та Південному вокзалах. В аеропорту «Бориспіль» квитки можна придбати в касах та терміналах, що розташовані на вході до залізничної платформи. На станції Дарниця квитки можна придбати в касі № 2.