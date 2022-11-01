У Черкасах призупинено рух усього електротранспорту

Водо- і теплопостачання у Чекасах вже відновлено, але ще існує проблема з подачею води на верхні поверхи будинків

Міська рада Черкас вирішила зупинити рух усього електротранспорту у місті 1 листопада. Про це повідомив міський голова Анатолій Бондаренко у Facebook.

«Прийняли рішення сьогодні зупинити роботу електротранспорту в Черкасах, оскільки вона вимагає велику кількість живлення. Додам, що всі тролейбусні маршрути в нашому місті дублюються автобусними», – сказав мер.

Бондаренко зазначив, що у місті відновили водо- і теплопостачання, але ще існує проблема з подачею води на верхні поверхи будинків. Підприємства «Черкасиводоканал» працюють над усуненням недоліків.

Міський голова закликав голів ОСББ, управляючі у компанію ввімкнути в оселях тепло, щоб не перевантажувати систему електропостачання.

Крім того, у місті з 1 листопада застосовуватимуться погодинні графіки відключення електроенергії.

Нагадаємо, 31 жовтня вранці російські загарбники завдали ракетного удару по Черкаській області. Як повідомив голова місцевої ОВА Ігор Табурець, ворог атакував один із об’єктів критичної інфраструктури Черкащини. Внаслідок ракетного удару частину області знеструмлено.

Додамо, що через вчорашні масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії. Влада закликала жителів Київщини підготуватись до тривалої відсутності електрики.