Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Черкасах призупинено рух усього електротранспорту

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Черкасах призупинено рух усього електротранспорту
фото ілюстративне

Водо- і теплопостачання у Чекасах вже відновлено, але ще існує проблема з подачею води на верхні поверхи будинків

Міська рада Черкас вирішила зупинити рух усього електротранспорту у місті 1 листопада. Про це повідомив міський голова Анатолій Бондаренко у Facebook.

«Прийняли рішення сьогодні зупинити роботу електротранспорту в Черкасах, оскільки вона вимагає велику кількість живлення. Додам, що всі тролейбусні маршрути в нашому місті дублюються автобусними», – сказав мер.

Бондаренко зазначив, що у місті відновили водо- і теплопостачання, але ще існує проблема з подачею води на верхні поверхи будинків. Підприємства «Черкасиводоканал» працюють над усуненням недоліків.

Міський голова закликав голів ОСББ, управляючі у компанію ввімкнути в оселях тепло, щоб не перевантажувати систему електропостачання.

Крім того, у місті з 1 листопада застосовуватимуться погодинні графіки відключення електроенергії. 

Нагадаємо, 31 жовтня вранці російські загарбники завдали ракетного удару по Черкаській області. Як повідомив голова місцевої ОВА Ігор Табурець, ворог атакував один із об’єктів критичної інфраструктури Черкащини. Внаслідок ракетного удару частину області знеструмлено.

Додамо, що через вчорашні масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії. Влада закликала жителів Київщини підготуватись до тривалої відсутності електрики.

Теги: Черкаси війна росія окупанти Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок обстрілу на Черкащині постраждали четверо людей
Внаслідок обстрілу Черкащини є постраждалі: подробиці від ОВА
Вчора, 14:29
Внаслідок ракетного удару знеструмлено частину Черкаської області
Окупанти вдарили ракетами по Черкащині
Вчора, 08:28
Обмеження електропостачання дає можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти
«Укренерго» попередило про обмеження електропостачання у кількох областях
Сьогодні, 09:28

Події в Україні

У Волновасі прогриміли вибухи в готелі, де базувалися «кадировці»
У Волновасі прогриміли вибухи в готелі, де базувалися «кадировці»
У Черкасах призупинено рух усього електротранспорту
У Черкасах призупинено рух усього електротранспорту
Залишають помирати навіть медиків. СБУ опублікувала відео допиту полоненої рашистки
Залишають помирати навіть медиків. СБУ опублікувала відео допиту полоненої рашистки
Президент Литви відреагував на обстріл української енергосистеми
Президент Литви відреагував на обстріл української енергосистеми
Правоохоронці виявили на Харківщині шпиталь окупантів (фото)
Правоохоронці виявили на Харківщині шпиталь окупантів (фото)
Атака дронами на Полтавщину: з’явилися фото
Атака дронами на Полтавщину: з’явилися фото

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
288K
Путін пояснив, навіщо 31 жовтня гатив по Україні ракетами
77K
Жодних переговорів із росіянами не буде, вони програють цю війну – американський дипломат
50K
«Кухар Путіна» зробив комплімент Зеленському
47K
Розвідка повідомила, скількох двійників використовує Путін
38K
Ексміністр оборони збурив мережі постом про зіпсовані пельмені 
35K
Розікрала понад 18 млн грн: правоохоронці вручили підозру чиновниці Міноборони

Новини

На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
Сьогодні, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
Вчора, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
29 жовтня, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
29 жовтня, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
28 жовтня, 21:00

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту