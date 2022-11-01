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«Укренерго» попередило про обмеження електропостачання у кількох областях

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укренерго» попередило про обмеження електропостачання у кількох областях
Обмеження електропостачання дає можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти
фото ілюстративне

Електропостачання обмежуватимуть у центральних та північних областях

Для усунення наслідків атак терорашистів сьогодні, у вівторок 1 листопада, з 06:00 Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у центральних та північних областях. Про це повідомляє пресслужба оператора.

Сьогодні енергетики вимикатимуть світло у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. А також у Сумській, Харківській та Полтавській областях.

«Тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це дає можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням споживачів.

Раніше очільник Полтавщини повідомив про аварійні відключення світла в області.

Додамо, що через вчорашні масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії. Влада закликала жителів Київщини підготуватись до тривалої відсутності електрики.

Зокрема, вчора під час повітряної тривоги російські загарбники атакували Київ. Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Черкаській області. Вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Також підтверджено ракетний удар по Харкову. Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська на Кіровоградщині. Під ракетний обстріл потрапила і Чернівецька область.

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Теги: електроенергія війна росія окупанти Україна

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