Фестиваль, концерт, змагання: на Хрещатику відзначать День Подяки



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Святкування Дня Подяки відбудеться на головній вулиці столиці Фото: Департамент культури КМДА

Святкування Дня Подяки у Києві відбудеться втретє

У неділю, 15 вересня, на Хрещатику відзначать Всеукраїнський День Подяки.

Під час святкування вже традиційно уздовж головної вулиці столиці працюватиме фестивальне містечко PodyakaFest, а ввечері розпочнеться музично-святкова програма на сцені біля ЦУМу. Про це повідомили у Департаменті культури Київської міської держадміністрації.

12:00 - старт PodyakaFest

18:00 - святковий концерт

Також на киян чекають спортивні та творчі змагання, дитячі ігри, естафети, майстер-класи та різноманітні активності.

В Україні це свято завжди відзначалось здебільшого у протестантському середовищі, а національного масштабу воно почало набувати після Революції Гідності. Так, вперше велике святкування Дня Подяки відбулось 17 вересня 2017 року за участі мотиваційного спікера Ніка Вуйчича. Захід зібрав понад 250 тис. українців. У 2018 році на День Подяки у Києві завітав голлівудський актор Стівен Болдвін.