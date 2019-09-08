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    У світі

    На фестивалі смаженої картоплі у Німеччині стався вибух – 14 поранених

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    На фестивалі смаженої картоплі у Німеччині стався вибух – 14 поранених
    Фото: Rene Traut

    Стан постраждалих оцінюється як такий, що несе загрозу для життя

    У Німеччині на фестивалі смаженої картоплі вибухнула каструля з жиром, 14 людей поранені.

    Про це повідомляє Bild.

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    «Нещасний випадок на традиційному фестивалі у Фрейденберзі-Алхені (Північний Рейн-Вестфалія). У неділю об 11.50 під час «Backesfest» (свята смаженої картоплі) стався вибух жиру у великій каструлі. Поранено 14 людей», – йдеться у повідомленні.

    Наразі шість – серйозно поранені, це люди від 31 до 75 років. Стан постраждалих оцінюється як такий, що несе загрозу для життя. Їх перевезено в спеціалізовані клініки в районі Рур та Кельн.

    Ще шість людей були важко поранені, двоє – легко.

    На момент вибуху поруч знаходились до 100 відвідувачів.

    На місці пригоди працює багато людей, дороги перекрито. Причину вибуху встановить слідство.

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