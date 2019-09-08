На фестивалі смаженої картоплі у Німеччині стався вибух – 14 поранених



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Фото: Rene Traut

Стан постраждалих оцінюється як такий, що несе загрозу для життя

У Німеччині на фестивалі смаженої картоплі вибухнула каструля з жиром, 14 людей поранені.

Про це повідомляє Bild.

«Нещасний випадок на традиційному фестивалі у Фрейденберзі-Алхені (Північний Рейн-Вестфалія). У неділю об 11.50 під час «Backesfest» (свята смаженої картоплі) стався вибух жиру у великій каструлі. Поранено 14 людей», – йдеться у повідомленні.

Наразі шість – серйозно поранені, це люди від 31 до 75 років. Стан постраждалих оцінюється як такий, що несе загрозу для життя. Їх перевезено в спеціалізовані клініки в районі Рур та Кельн.

Ще шість людей були важко поранені, двоє – легко.

На момент вибуху поруч знаходились до 100 відвідувачів.

На місці пригоди працює багато людей, дороги перекрито. Причину вибуху встановить слідство.