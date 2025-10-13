Помста за фейкове фото: у Києві кавалер жорстоко побив та пограбував дівчину

22-річний нападник побив та пограбував дівчину в Києві, йому загрожує 15 років в'язниці

У Києві чоловік побив дівчину пістолетом і пограбував через невідповідність зовнішності з фото на сайті знайомств

Поліція Києва затримала 22-річного місцевого мешканця, який жорстоко побив та пограбував 26-річну дівчину після побачення, організованого через сайт знайомств. Зловмисник пояснив свій напад тим, що «в реальності вона була не схожа на фото», оприлюднене в Інтернеті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

Як зазначають правоохоронці, до них звернулася 26-річна киянка, яка повідомила про побиття. Правоохоронці встановили, що після знайомства в Інтернеті дівчина погодилася прийти на побачення до квартири до нового знайомого. Під час зустрічі між ними виник конфлікт, який швидко переріс у напад. Зловмисник дістав пневматичний пістолет і, погрожуючи дівчині, почав бити ним їй по голові, а також завдавати ударів ногами по тілу. Після побиття фігурант забрав з кишені куртки потерпілої 500 грн та втік.

Оперативники Печерського управління поліції спільно з оперативниками главку швидко встановили особу нападника – 22-річного місцевого мешканця – і розшукали його у квартирі товариша. Під час обшуку було вилучено пневматичний пістолет.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, поєднаний із насильством, небезпечним для життя і здоров’я, вчинений в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

