Атака на Київ: до гасіння пожеж у Києві залучено гелікоптер (Відео)

Після нічної атаки російських військ на Київ, яка спричинила загибель однієї людини та поранення десяти киян, до гасіння пожеж було залучено авіацію Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє «Главком».

До ліквідації значних осередків займання, які виникли внаслідок російської атаки, залучено гелікоптер рятувальників.

Вертоліт здійснює скидання води на найбільш складні ділянки загоряння, де наземним рятувальникам важко оперативно дістатися до полум'я.

Залучення авіації є критично важливим для швидкої ліквідації наслідків атаки та запобігання поширенню вогню на сусідні об'єкти інфраструктури та житлові будинки. На місцях працюють усі необхідні служби.

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва сьогодні зранку ліквідовують наслідки нічної російської атаки. За попередніми даними, окупанти застосували балістичні ракети. На місці прильоту – вирва, зруйновано інфраструктуру, пошкоджено нежитлову будівлю.