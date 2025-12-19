Фонд Міндіча скупив 77 квартир у Києві зі знижкою на $5 млн – розслідування

У розслідуванні йдеться, що знижка на квартири в розмірі понад 60% від ринкової ціни є надто високою навіть для «пакетних» інвесторів на етапі початку будівництва ЖК

За місяць до початку повномасштабної війни інвестиційний фонд бізнесмена Тімура Міндіча викупив 77 квартир у київському житловому комплексі бізнес-класу за заниженою ціною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування «УП».

«У 2022 році, коли купував квартири, Міндіч був «звичайним» бізнес-партнером Ігоря Коломойського і займався виробництвом телевізійного продукту студії «Квартал 95», а до державних компаній ще не мав відношення. В такому контексті історія придбанням квартир стає ще цікавішою, адже забудовник, яким володіє народний депутат від ОПЗЖ Дмитро Ісаєнко, продав нерухомість фонду Міндіча зі знижкою щонайменше 63%. Загальний розмір такого подарунка у вигляді заниженої вартості житла міг перевищити $5 млн», – йдеться у розслідуванні.

У січні 2022 року «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд (ЗНВКІФ) «Генезіс», який з 4 жовтня 2021 року офіційно належить Тімуру Міндічу, уклав 77 договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири у першій черзі будівництва житлового комплексу (ЖК) Riverdale на суму 88,4 млн грн. У розпорядженні видання опинилися документи, які засвідчують відповідні угоди.

ЖК бізнес-класу Riverdale почали будувати компанії Perfect Group та «Альтіс-Девелопмент» на столичній Деміївці, на ділянках, де раніше розташовувалися завод «Київгума» та частково – продуктовий ринок. Perfect Group є девелопером проєкту, а «Альтіс-Девелопмент» виконує субпідрядні роботи.

За даними журналістів, Perfect Group фактично належить народному депутату від групи «Відновлення України», обраного за списками партії «Опозиційна платформа – За життя», Дмитру Ісаєнку. «Альтіс» – компанія відомого забудовника Олександра Глімбовського, тестя ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Проєкт ЖК Riverdale

Перші секції будинків почали зводити у 2021 році й обіцяли здати в експлуатацію в кінці 2024 року. Однак чинна заявлена дата введення в експлуатацію перших будинків – перший квартал 2027 року, але будівництво не ведеться.

CEO групи компаній Perfect Group Олексій Коваль повідомив, що зараз компанія займається перепроєктуванням окремих черг будівництва, активне будівництво ЖК Riverdale відновлять у першому кварталі 2026 року. Журналісти стверджують, що будівництво не ведеться через фінансові проблеми, і ця ситуація характерна для більшості портфеля Perfect Group.

У жовтні 2025 року фонд Міндіча розірвав 77 договорів на купівлю квартир. Заявлена причина – «істотне порушення забудовником строків введення об'єктів будівництва в експлуатацію». Забудовник зобов'язаний повернути фонду сплачені кошти протягом трьох років. Коваль не відповів на запитання, чи почала компанія повертати кошти «Генезісу» через конфіденційність договірних відносин між приватними особами.

У розслідуванні йдеться, що знижка в розмірі понад 60% від ринкової ціни є надто високою навіть для «пакетних» інвесторів на етапі початку будівництва ЖК. Тим більше, що ціна 18 тис. грн з ПДВ не покриває навіть собівартість будівництва, яка у бізнес-класі, за словами Коваля, ще у 2020 році становила $1000-1400 (24-33 тис. грн).

«Такий суттєвий демпінг з боку Perfect Group може бути прихованим хабарем Міндічу у вигляді знижки на квартири», – стверджують журналісти.

Як повідомляв «Главком», 10 листопада Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),

Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,

Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

Олександр Цукерман (Шугармен),

Ігор Фурсенко (Рьошик),

Леся Устименко,

Людмила Зоріна.

Співорганізаторами корупційної схеми виступили Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, які з 13 листопада перебувають під санкціями в Україні. Обоє до оголошення підозри втекли з України. За попередніми даними, підозрювані бізнесмени можуть переховуватися в Ізраїлі.

Раніше повідомлялося, що Міндіч щонайменше з 2019 року підтримує дружні стосунки з Цукерманом. Зокрема, до повномасштабного вторгнення сім’ї Міндіча-Цукермана спільно відвідували Ізраїль (восени 2019 року) та Австрію (взимку 2020 року). Крім того, на другий день великої війни, 25 лютого 2022 року син Цукермана Давид разом із сім’єю Тимура Міндіча на автомобілі покинули Україну. Наприкінці квітня 2022-го Тимур Міндіч і Олександр Цукерман разом повернулися до країни потягом Варшава-Київ.

Згодом Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою бізнесмена Тимура Міндіча, який підозрюється у низці кримінальних правопорушень, пов’язаних із корупцією в енергетиці.