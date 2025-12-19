Хотів лайків, а отримав штраф: у Києві покарано блогера за відео в поліцейській формі

Провокативне відео знімав 36-річний киянин, який не має жодного відношення до служби в органах Національної поліції України

Під час моніторингу соціальних мереж працівники поліції Києва виявили розважальний відеоролик чоловіка, на якому останній, одягнувшись у поліцейський однострій, імітує поведінку правоохоронців, зухвало поводиться та використовує нецензурну лексику. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Зазначається, що відео поширювалося на одній із соціальних платформ та набуло суспільного резонансу. Як з’ясували правоохоронці, зазначена сторінка в соцмережі використовується чоловіком для надання послуг з ремонту електронних гаджетів.

Правоохоронці столичної поліції спільно з аналітиками кримінального аналізу оперативно встановили особу правопорушника – ним виявився 36-річний киянин, який не має жодного відношення до служби в органах Національної поліції України.

Правопорушник пояснив, що створював відеоконтент заради вподобань, не усвідомлюючи можливих наслідків.

За вказаним фактом поліцейські притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності за ст. 184-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення – незаконне використання фізичною особою ознак належності до Національної поліції. Санкція статті передбачає накладення штрафу у розмірі до 34 тис. грн.

Поліція Києва наголошує: використання поліцейського однострою, символіки або імітація службової діяльності особами, які не є працівниками поліції, є протиправними. За такі дії передбачена відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Нагадаємо, протягом року у Києві притягнуто до відповідальності більше десятка «блогерів», які перетворювали поліцейську форму на реквізит для скандальних відео у соцмережах. Порушники вдягали поліцейський однострій, знімали провокативні відеоролики, у яких демонстрували ганебну поведінку та видавали себе за поліцейських.