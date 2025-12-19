Головна Київ Новини
search button user button menu button

Хотів лайків, а отримав штраф: у Києві покарано блогера за відео в поліцейській формі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Хотів лайків, а отримав штраф: у Києві покарано блогера за відео в поліцейській формі
Затриманому блогеру загрожує штраф у розмірі до 34 тис. грн
фото: Національна поліція Укрвїни

Провокативне відео знімав 36-річний киянин, який не має жодного відношення до служби в органах Національної поліції України

Під час моніторингу соціальних мереж працівники поліції Києва виявили розважальний відеоролик чоловіка, на якому останній, одягнувшись у поліцейський однострій, імітує поведінку правоохоронців, зухвало поводиться та використовує нецензурну лексику. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Зазначається, що відео поширювалося на одній із соціальних платформ та набуло суспільного резонансу. Як з’ясували правоохоронці, зазначена сторінка в соцмережі використовується чоловіком для надання послуг з ремонту електронних гаджетів.

Правоохоронці столичної поліції спільно з аналітиками кримінального аналізу оперативно встановили особу правопорушника – ним виявився 36-річний киянин, який не має жодного відношення до служби в органах Національної поліції України.

Правопорушник пояснив, що створював відеоконтент заради вподобань, не усвідомлюючи можливих наслідків.

За вказаним фактом поліцейські притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності за ст. 184-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення – незаконне використання фізичною особою ознак належності до Національної поліції. Санкція статті передбачає накладення штрафу у розмірі до 34 тис. грн.

Поліція Києва наголошує: використання поліцейського однострою, символіки або імітація службової діяльності особами, які не є працівниками поліції, є протиправними. За такі дії передбачена відповідальність згідно з чинним законодавством України. 

Нагадаємо, протягом року у Києві притягнуто до відповідальності більше десятка «блогерів», які перетворювали поліцейську форму на реквізит для скандальних відео у соцмережах. Порушники вдягали поліцейський однострій, знімали провокативні відеоролики, у яких демонстрували ганебну поведінку та видавали себе за поліцейських.

 

Теги: поліція соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2020 році родичка Тараса Полієнка отримала квартиру і два машино-місця в Києві
Антикорупційний суд конфіскував майно заступника начальника поліції Києва
20 листопада, 10:29
Отець Юстин Бойко отримав повідомлення в соцмережі від користувача, який погрожував йому смертю
У Львові дитячий стоматолог погрожував вбити священника УГКЦ: деталі скандалу
26 листопада, 18:11
Місце вибуху на залізниці на лінії Варшава-Люблін, Польща, 16 листопада 2025 року
Польща оголосила в розшук двох українців за диверсію на залізниці: один з підозрюваних мав 46 паспортів РФ
28 листопада, 14:58
Працівник поліції, керуючи авто Hyundai Tucson, наїхав на двох 17-річних сестер
На Полтавщині п’яний поліцейський збив на смерть двох неповнолітніх сестер
1 грудня, 14:10
Група молодиків напала на артистів ансамблю «Гуцулія»: подробиці
Група молодиків напала на артистів ансамблю «Гуцулія»: подробиці
8 грудня, 04:46
Батьки сперечаються через заборону для дітей
Перша країна у світі блокує соцмережі для дітей
10 грудня, 10:54
Після атаки БПЛА у Ярославлі загорівся нафтопереробний завод
Дрони атакували Ярославль: пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії
12 грудня, 08:00
Вектеран Микола Калінов розповів про проблеми зі здоров'ям через неякісний протез
Скандал у Чернівцях: ветерани заявили на фірму зі Львова через неякісне протезування та шахрайство
17 грудня, 15:32
Правоохоронець разом із поліцейським офіцером громади супроводили жінку разом із хлопчиком до «Охматдиту»
Проковтнув частину ручки: поліцейські в комендантську доставили півторарічного хлопчика в «Охматдит» 
9 грудня, 09:18

Новини

Фонд Міндіча скупив 77 квартир у Києві зі знижкою на $5 млн – розслідування
Фонд Міндіча скупив 77 квартир у Києві зі знижкою на $5 млн – розслідування
У Києві демонтують пам'ятник Булгакову, Ахматовій та ще 13 об’єктів, пов’язаних із РФ та СРСР
У Києві демонтують пам'ятник Булгакову, Ахматовій та ще 13 об’єктів, пов’язаних із РФ та СРСР
Хотів лайків, а отримав штраф: у Києві покарано блогера за відео в поліцейській формі
Хотів лайків, а отримав штраф: у Києві покарано блогера за відео в поліцейській формі
Поліція Києва розпочала перевірку через відео з побиттям дівчинки в одній зі шкіл
Поліція Києва розпочала перевірку через відео з побиттям дівчинки в одній зі шкіл
Під Києвом потяг збив на смерть неповнолітнього хлопця
Під Києвом потяг збив на смерть неповнолітнього хлопця
Київ: графіки відключення світла 19 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 19 грудня 2025 року

Новини

В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Сьогодні, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Вчора, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua