Зеленський провів зустріч із фракцією «Слуга народу»: про що говорили

Іванна Гончар
Іванна Гончар
фото: Офіс президента

Під час зустрічі президент запропонував кандидатуру депутата Дениса Маслова на посаду міністра юстиції

Президент України Володимир Зеленський провів закриту зустріч з представниками фракції «Слуга народу». ЗМІ з посиланням на джерела у фракції, а також народні депутати повідомили про підсумки зустрічі, передає «Главком». Нардеп Ігор Кривошеєв повідомив, що на вході депутатів змусили здавати мобільні телефони.

Повідомляється, що на зустрічі з фракцією «Слуга народу» президент дав зрозуміти, що не планує відправляти у відставку голову Офісу президента Андрія Єрмака і не погоджується на вимоги щодо відставки уряду. Він зазначив, що вже вжив відповідних заходів у зв'язку з корупційним скандалом, ініціювавши відставку двох міністрів.

Щодо корупційного скандалу в «Енергоатомі» глава української держави запевнив, що не був обізнаний про факти корупції серед свого оточення і додав, що корупційний скандал активно розгортають росіяни та американці. Водночас Зеленський зазначив, що є інформація про тих, хто намагається розхитувати ситуацію навколо скандалу всередині країни та передавати американській стороні неправдиву інформацію. Прізвищ названо не було. 

Також під час зустрічі президент запропонував кандидатуру депутата Дениса Маслова на посаду міністра юстиції. Посада міністра енергетики не обговорювалась.

Президент повідомив депутатам, що наразі тривають важкі перемовини по «мирному плану», який був переданий американцями, і багато пунктів якого Україну не влаштовує. «У нас дійсно важка ситуація з американцями, і буде дуже складний наступний переговорний тиждень, проте президент чітко сказав, що національних інтересів ніхто не здасть, і європейці з нами: і грошима, і зброєю. Але було чітко видно, що він на третину, як не на дві думками у перемовинах з американцями, а не з нами», – розповів один з учасників зустрічі.

Тепер залишається відкритим питання, як народні депутати, які вимагали покарання для найближчого президентського оточення за скандал з «плівками Міндіча», регуватимуть на зустріч, що не призвела до конкретних рішень.

Вже у вечірньому зверненні Зеленський прокоментував зустріч з фракцією Слуга народу: «Ввечері був на зустрічі з фракцією парламентської більшості, і були різні питання, були й чутливі питання. Але домовленість очевидна – кожен має працювати на Україну, і так буде. Парламент воєнного часу повинен бути дієздатним парламентом. Дякую кожному, хто допомагає цю дієздатність забезпечувати. І будуть рішення, які допоможуть цьому». 

Нагадаємо, 18 листопада, президент Володимир Зеленський повідомив, що проведе зустрічі з керівництвом Верховної Ради й депутатами фракції «Слуга народу». 

До слова, парламентська фракція «Слуга народу» закликала розпочати переговори між усіма проукраїнськими силами у Верховній Раді для створення нової коаліції та уряду, які мають відновити довіру громадян та міжнародних партнерів після корупційного скандалу.

кадрові зміни Володимир Зеленський партія Слуга народу Андрій Єрмак Операція «Мідас»

