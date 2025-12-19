У «притулку» на Обухівщині загинуло понад 50 тварин: випадок розслідує поліція

Волонтерка яка роками приймала тварин у різних організацій, втратила контроль над ситуацією

У селі Кременище на Київщині виявили тіла загиблих тварин. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Про це інформує «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

Зазначається, що 18 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Кременище виявила тіла чотирилапих.

Відкрили кримінальне провадження за фактом жорсткого поводження щодо двох і більше тварин (ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України).

Зоозахисники з Kyiv Animal Rescue Group повідомили, що на місці виявили понад 50 тіл загиблих тварин і ще близько 40 виснажених котів.

«Волонтерка роками приймала евакуйованих, зраджених, травмованих і хворих тварин у різних організацій, і в нас також. Вона втратила контроль над собою й ситуацією», – йдеться в повідомленні.

Волонтери додали, що власниця цього житла зникла, а її місцеперебування наразі невідоме.

