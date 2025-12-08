Головна Країна Кримінал
Зниклий Міндіч обурений заочним арештом. Адвокат пішов в апеляцію

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
Зниклий Міндіч обурений заочним арештом. Адвокат пішов в апеляцію
Згадка про Тимура Міндіча є на плівках НАБУ, пов’язаних із корупцією в енергетиці
фото з відкритих джерел

Скандальний бізнесмен перебуває у розшуку

Адвокат Андрій Доманський, який залучений державою для захисту бізнесмена Тимура Міндіча, подав скаргу до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Як стало відомо «Главкому», 8 грудня було сформовано колегію суддів, які слухатимуть справу: суддя-доповідач Сергій Бондар і двоє його колег Даниїла Чорненька, Ігор Панаід.

Зниклий Міндіч обурений заочним арештом. Адвокат пішов в апеляцію фото 1
дані: Судова влада України

«Мною дійсно  подана апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді Вищого апеляційного суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо Тимура Мінідча. Сторона захисту вважає, що ухвалу слідчого судді слід скасувати і в задоволені клопотання про обрання запобіжного заходу відмовити, оскільки клопотання подане (прокурором – «Главком») з порушенням вимог чинного законодавства та не обґрунтоване належними та допустимими доказами», – повідомив «Главкому» захисник підозрюваного бізнесмена.

Крім того, адвокат Доманський зауважив, що до складу трійки «суддів» входять двоє очільників апеляційної палати антикорупційного суду: теперішній – Ігор Панаід і колишня голова Даниїла Чорненька. Водночас захисник висловив сподівання, що це не є політичним тиском і розраховує на неупереджений та всебічний розгляд апеляційної скарги.

Також «Главком» запитав Андрія Доманського, чи вдалося йому вийти на Міндіча та почути його позицію щодо судового процесу та оголошення підозри.

«Мені вдалося вжити всі відповідні заходи для узгодження правової позиції із своїм клієнтом, відповідно до вимог чинного законодавства та Правил адвокатської етики», – запевнив захисник.

Як повідомляв «Главком», 1 грудня Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою бізнесмена Тимура Міндіча, який підозрюється у низці кримінальних правопорушень, пов’язаних із корупцією в енергетиці.

За версією слідства, зафіксовано вісім епізодів злочинної організації під керівництвом Міндіча з легалізації коштів на суму понад 256 млн грн.

Тимур Міндіч підозрюється у створенні та керівництві злочинної організації, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом і незаконному впливі на членів Кабінету міністрів. 22 листопада правоохоронці оголосили його та іншого фігуранта Олександра Цукермана в розшук.

Нагадаємо, що 10 листопада Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

  • Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),
  • Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,
  • Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

  • Олександр Цукерман (Шугармен),
  • Ігор Фурсенко (Рьошик),
  • Леся Устименко,
  • Людмила Зоріна.

Співорганізаторами корупційної схеми виступили Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, які з 13 листопада перебувають під санкціями в Україні. Обоє до оголошення підозри втекли з України. За попередніми даними, підозрювані бізнесмени можуть переховуватися в Ізраїлі.

Раніше повідомлялося, що Міндіч щонайменше з 2019 року підтримує дружні стосунки з Цукерманом. Зокрема, до повномасштабного вторгнення сім’ї Міндіча-Цукермана спільно відвідували Ізраїль (восени 2019 року) та Австрію (взимку 2020 року). Крім того, на другий день великої війни, 25 лютого 2022 року син Цукермана Давид разом із сім’єю Тимура Міндіча на автомобілі покинули Україну. Наприкінці квітня 2022-го Тимур Міндіч і Олександр Цукерман разом повернулися до країни потягом Варшава-Київ.

Теги: НАБУ корупція в Україні війна Тимур Міндіч Операція «Мідас»

