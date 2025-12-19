Головна Київ Новини
Обмеження руху на Деміївській площі: «Київавтодор» попередив про дорожні роботи

Обмеження руху на Деміївській площі: «Київавтодор» попередив про дорожні роботи
Ремонтні роботи проводитимуть на правій смузі руху на виїзді на розвʼязку
фото з відкритих джерел

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту

Із 22:00 19 грудня до 12:00 20 грудня частково обмежуватимуть рух естакадою транспортної розвʼязки на Деміївській площі в Голосіївському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» іщ посиланням на «Київавтодор».

Зазначається, що ремонтні роботи проводитимуть на правій смузі руху на виїзді на розвʼязку в напрямку від проспекту Валерія Лобановського до Либідської площі.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, до 31 грудня частково обмежуватимуть рух транспорту Великою кільцевою дорогою в Оболонському районі столиці. Дорожники ремонтуватимуть розподільче огородження в обох напрямках руху на ділянці Великої кільцевої дороги.

До слова,  28 листопада, відкрито рух транспорту та пішоходів оновленим шляхопроводом поблизу метро «Дарниця». Реконструкцію аварійного об’єкта, зведеного ще у 1963 році, «Київавтодор» розпочав у грудні 2024 року. За словами мера Києва, старий шляхопровід жодного разу його капітально не ремонтували.

