Чи був замах на Міндіча? Посол України в Ізраїлі відреагував на заяву Коломойського

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Ізраїль не отримував повідомлень про замах на Міндіча
Ізраїльські правоохоронці не отримували звернень щодо інциденту

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що жодних звернень про замах на бізнесмена Тимура Міндіча не надходило, а посольство не має даних про цей інцидент. Про це в коментарі «РБК-Україна» заявив посол.

Нагадаємо, що 10 грудня бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що на фігуранта операції «Мідас» Тимура Міндіча було скоєно невдалий замах. За його словами, замах на фігуранта корупційної справи стався 28 листопада. Коломойський уточнив, що таку інформацію він отримав із власних джерел, але із самим Тимуром Міндічем не спілкувався. Більше деталей Коломойський пообіцяв розповісти під час наступного засідання.

Тимур Міндіч – колишній бізнес-партнер Ігоря Коломойського, співвласник компанії Студія «Квартал 95», є підозрюваним одразу в кількох справах. 

Співорганізаторами корупційної схеми виступили Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, які з 13 листопада перебувають під санкціями в Україні. Обоє до оголошення підозри втекли з України. За попередніми даними, підозрювані бізнесмени можуть переховуватися в Ізраїлі.

Вранці, 10 листопада, детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95», соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча. Міндіч залишив територію України 10 листопада – це відбулося за кілька годин до обшуку НАБУ. 

