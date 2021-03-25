Генпрокуратура вимагає негайно реставрувати будинок Сікорського, що в центрі Києва

Будинок, в якому мешкав видатний авіаконструктор І. Сікорський з родиною, знаходиться на вул. Ярославів Вал, 15-Б

Генпрокуратура у позовній заяві відзначила бездіяльність центрального органу у сфері охорони культурної спадщини – Міністерства культури

Для збереження пам’ятки – будинку Сікорського, Міністерство оборони та державне підприємство «Готель «Козацький» мають якнайшвидше відреставрувати будинок.

За поданням Департаменту охорони культурної спадщини Генпрокуратура вимагає протягом одного місяця з дати набрання рішенням суду законної сили укласти охоронний договір на пам’ятку національного значення та провести реставрацію будинку Сікорського.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Міністерство оборони і підпорядковане йому ДП «Готель Козацький» мають якнайшвидше провести низку заходів, спрямованих на збереження пам’ятки історії національного значення «Будинок, в якому мешкав видатний авіаконструктор І. Сікорський з родиною» на вул. Ярославів Вал, 15-Б. За поданням Департаменту охорони культурної спадщини Генпрокуратура вимагає протягом одного місяця з дати набрання рішенням суду законної сили укласти охоронний договір на пам’ятку національного значення та провести реставрацію», – розповів Мондриївський.

Він зазначив, що для збереження пам’ятки національного значення Міністерство оборони та державне підприємство «Готель «Козацький» мають якнайшвидше провести консерваційні роботи та привести будинок у належний стан. «Генпрокуратура у позовній заяві відзначила бездіяльність центрального органу у сфері охорони культурної спадщини – Міністерства культури. Тому не дивно, що боротьба за чергову пам’ятку, що розташована в Києві, відбувається саме за поданням столичного Департаменту охорони культурної спадщини. Та сама ситуація і з Гостинним двором, за який вже сім років поспіль бореться столична громада», – наголосив Валентин Мондриївський.

Нагадаємо, до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов стосовно реставрації будинку Сікорського, розташованого по вулиці Ярославів Вал у столиці.

Для того, аби реконструкція будівлі на Ярославовому Валу почалася, потрібно, щоб Міністерство оборони України ухвалило відповідне рішення. Якщо цього не зробити у найближчий час, садиба продовжить руйнуватися.

Тим часом, Об’єднання громадських активістів, науковців та митців взялися відновити будинок Ігоря Сікорського в Києві та зробити в ньому музей авіації Museum Sikor Sky. Поки що музей буде онлайн.