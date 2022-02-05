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    У Києві водійка Lexus вчинила аварію з поліцейським авто-фантомом (фото)

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    Через 10 днів після виходу на перше бойове чергування одна з чотирьох машин-фантомів потрапила в аварію - У Києві водійка Lexus вчинила аварію з поліцейським авто-фантомом (фото)

    Через 10 днів після виходу на перше бойове чергування одна з чотирьох машин-фантомів потрапила в аварію

    фото: Олексій Білошицький/ Facebook

    У столиці патрулюють чотири автомобілі-фантоми Skoda Kodiaq

    У Києві сьогодні, 5 лютого, поліцейський автомобіль-фантом Skoda Kodiaq потрапив у ДТП. Машині Національної поліції не поступилася водійка на кросовері Lexus. Про це повідомив у Facebook заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

    Вранці у суботу, 5 лютого, на одній із розв'язок Києва кросовер Lexus RX350 не поступився дорогою поліцейській Skoda Kodiaq і незначно пошкодив лакофарбове покриття переднього бампера.

    «Водійка Lexus не дотрималася безпечного бокового інтервалу та здійснила зіткнення зі службовим автомобілем. Унаслідок ДТП потерпілі відсутні», – зазначив Білошицький.

    Проблискові сигнали зовні й спеціалізоване обладнання відеофіксації в салоні не постраждало. Машина на кілька годин вибула з патрулювання, але вже повернулася в стрій, продовжує чергування.

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    Через 10 днів після виходу на перше бойове чергування одна з чотирьох машин-фантомів потрапила в аварію. фото: Олексій Білошицький/ Facebook
    Через 10 днів після виходу на перше бойове чергування одна з чотирьох машин-фантомів потрапила в аварію. фото: Олексій Білошицький/ Facebook

    Із 25 січня по 5 лютого чотири екіпажі в автоматичному режимі винесло 12 тис. 807 адміністративних постанов на порушників ПДР.

    Нагадаємо, із 25 січня поліція почала таємне полювання на дорогах.

    Теги: ДТП ПДР Facebook Олексій Білошицький Skoda Kodiaq Skoda Lexus
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    У Києві водійка Lexus вчинила аварію з поліцейським авто-фантомом (фото)