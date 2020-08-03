Поліція «на гарячому» зловила палія автомобіля в центрі Києва (фото, відео)



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Затриманий - 39-річний мешканець Бориспільського району

Палій взяв каністру із запальною сумішшю, облив машину й підпалив її

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який сьогодні, 3 серпня, підпалив автомобіль у центрі Києва.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Сьогодні вранці на вулиці Хрещатик патрульні поліцейські виявили, що горить автівка. На місце події виїхали пожежники та слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції. Працівники ДСНС загасили автомобіль, а поліцейські затримали чоловіка. Правоохоронці встановили, що палій взяв каністру із невідомою запальною сумішшю, облив нею машину й підпалив її», - розповіли правоохоронці.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 39-річний мешканець Бориспільського району.

Слідчі провели огляд місця події та вилучили каністри з легкозаймистою речовиною та автомобільні шини. Речові докази направили на експертизу.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років ув'язнення.

Встановлюються обставини події та мотиви вчинку.

Нагадаємо, 3 серпня о 05:54 на перехресті вул. Інститутської та Майдану Незалежності загорівся автомобіль ВАЗ. До місця виклику було направлено рятувальників 2 Державної пожежно-рятувальної частини. О 06:03 пожежу було ліквідовано. Внаслідок пожежі згорів салон автомобіля.