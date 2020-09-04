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    Гранати й набої: у пенсіонерки на балконі зберігався арсенал боєприпасів (фото)

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    Жінка виявила боєприпаси, коли вирішила поприбирати на балконі - Гранати й набої: у пенсіонерки на балконі зберігався арсенал боєприпасів (фото)
    Жінка виявила боєприпаси, коли вирішила поприбирати на балконі
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Жінка викликала поліцейських, коли виявила чужі боєприпаси у своїй оселі

    У Києві патрульні поліцейські виявили у пенсіонерки на балконі предмети, схожі на набої до автоматичної зброї та гранати.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Так, 3 вересня на лінію 102 зателефонувала мешканка будинку на вулиці Мілютенка в Деснянському районі Києва. Літня жінка вирішила поприбирати на балконі та виявила серед своїх речей зайві.

    Патрульні, які прибули на виклик, виявили в оселі 73-річної жінки предмети, схожі на гранати та набої. Заявниця припустила, що там їх міг залишити знайомий, який допомагав у хатніх справах і винаймав у неї кімнату.

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    Гранати й набої: у пенсіонерки на балконі зберігався арсенал боєприпасів (фото)
    Гранати й набої: у пенсіонерки на балконі зберігався арсенал боєприпасів (фото)
    Гранати й набої: у пенсіонерки на балконі зберігався арсенал боєприпасів (фото)

    Патрульні викликали на місце вибухотехніків та слідчо-оперативну групу Деснянського району, а до приїзду спеціалістів охороняли місце події задля безпеки громадян.

    Національна поліція України Київ боєприпаси жінка квартира
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