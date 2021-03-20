Уряд перегляне транспортні обмеження у «червоній» зоні карантину

Мінінфраструктури та МОЗ мають опрацювати питання функціонування транспорту в регіонах, де встановлений червоний рівень епідемічної небезпеки

У «червоній» зоні карантину заборонено здійснення регулярних та нерегулярних транспортних перевезень, крім транзитних

Кабінет міністрів України перегляне обмеження по роботі громадського транспорту в «червоній» зоні карантину.

Відповідне рішення схвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), повідомляє пресслужба уряду.

«Окремо на засіданні було розглянуто питання врегулювання роботи транспорту. Комісія ТЕБ та НС схвалила рішення доручити Мінінфраструктури разом із Міністерством охорони здоров'я та іншими зацікавленими органами опрацювати питання функціонування транспорту в регіонах, де встановлений червоний рівень епідемічної небезпеки», – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що норми карантинних обмежень «червоної» зони передбачають зупинку регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень (крім транзитних перевезень).

Однак дозволено перевезення пасажирів:

легковими автомобілями в кількості не більше п’яти осіб (в тому числі водій) без урахування дітей,

службовим або орендованим автотранспортом у межах кількості сидячих місць за умови інформування Нацполіції про маршрут,

спеціальними залізничними рейсами у внутрішньому сполученні, узгодженими з Міністерством охорони здоров'я та Мінінфраструктури,

спеціальними залізничними рейсами у приміському сполученні за погодженням з ОДА.

До слова, столична влада вважає, що попри віднесення Києва до «червоної» зони, громадський транспорт у місті має працювати. Але остаточне рішення буде прийняте 22 березня.

Раніше повідомлялося, що громадський транспорт столиці працюватиме у звичному режимі з дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму, а також з заповненістю місць для сидіння на 50%.

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 20 березня, оновили зони карантину. Тепер у «червоній зоні» карантину знаходяться шість регіонів: