Хибна тривога: правоохоронці не знайшли вибухівки в посилці

Правоохоронці перевірили посилку за зверненням працівниці пошти

Столичні правоохоронці завершили перевірку підозрілого предмету, виявленого в посилці працівницею поштового відділу на вулиці Георгія Кірпи. Жодних вибухонебезпечних речовин не виявлено. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Нагадаємо, на спецлінію 102 надійшло повідомлення від про те, що під час перевірки посилок на рентген-контроль працівниця пошти виявила предмет, схожий на гранату. За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група, співробітники вибухотехнічної служби та кінологи.

Правоохоронці огородили місце події та розпочали перевірку.

Подія належним чином зареєстрована в Журналі обліку заяв та повідомлень відділу поліції на станціях залізничного транспорту.

Як повідомлялося, 1 листопада до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення, що біля входу до приміщення посольства на вулиці Богдана Хмельницького виявили підозрілий предмет. Правоохоронці перевірили підозрілий предмет. Жодних вибухонебезпечних речовин не виявлено.

Днями інфікований коронавірусом чоловік під час госпіталізації до Бориспільської лікарні взяв із собою шумову гранату.