Хлопчика, якого у Києві збила поліцейська автівка, оперують у Охматдиті

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Місце ДТП на вул. Григоренка

У дитини численні переломи та забої

13-річного хлопчика, якого напередодні на проспекті Григоренка у Києві збила поліцейська автівка, досі оперують.

За словами батьків, у дитини - численні переломи та забої. Збитий хлопчик перебуває у столичній лікарні Охматдит. Про це повідомляє ТСН.

Хлопчик переходив дорогу пішохідним переходом із велосипедом, коли його збив поліцейський автомобіль. Хлопчик відлетів на 30 метрів.

Нагадаємо, ввечері 31 травня ЗМІ повідомляли, що у Києві на нерегульованому пішохідному переході передове авто із супроводу президента Петра Порошенка збило 13-річного велосипедиста на переході.

Натомість у прес-службі Адміністрації президента заперечили інформацію про те, що машина, яка збила велосипедиста, є частиною кортежу Порошенка.

Згодом у поліції визнали, що 13-річного велосипедиста у Києві збило авто, яке було на спецзавданні. Якому саме, не уточнили.

Водій поліцейського автомобіля, який збив у Києві дитину, заявив, що вони їхали з колегою по роботі та нікого не супроводжували.