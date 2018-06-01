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    Хлопчика, якого у Києві збила поліцейська автівка, оперують у Охматдиті

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    Місце ДТП на вул. Григоренка - Хлопчика, якого у Києві збила поліцейська автівка, оперують у Охматдиті
    Місце ДТП на вул. Григоренка

    У дитини численні переломи та забої

    13-річного хлопчика, якого напередодні на проспекті Григоренка у Києві збила поліцейська автівка, досі оперують.

    За словами батьків, у дитини - численні переломи та забої. Збитий хлопчик перебуває у столичній лікарні Охматдит. Про це повідомляє ТСН.

    Хлопчик переходив дорогу пішохідним переходом із велосипедом, коли його збив поліцейський автомобіль. Хлопчик відлетів на 30 метрів.

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    Нагадаємо, ввечері 31 травня ЗМІ повідомляли, що у Києві на нерегульованому пішохідному переході передове авто із супроводу президента Петра Порошенка збило 13-річного велосипедиста на переході.

    Натомість у прес-службі Адміністрації президента заперечили інформацію про те, що машина, яка збила велосипедиста, є частиною кортежу Порошенка.

    Згодом у поліції визнали, що 13-річного велосипедиста у Києві збило авто, яке було на спецзавданні. Якому саме, не уточнили.

    Водій поліцейського автомобіля, який збив у Києві дитину, заявив, що вони їхали з колегою по роботі та нікого не супроводжували.

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