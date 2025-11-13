Голова фракції «Слуга народу» в Київраді заявив про знайдену прослушку

Політик каже, що знайшов пристрій для зчитування та передачі інформації в автомобілі

Голова фракції «Слуга народу» у Київській міській раді, заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко заявив, що знайшов у своєму авто пристрій для зчитування та передачі інформації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика.

«Щойно, в службовому автомобілі знайшов пристрій зчитування та передачі інформації, а простими словами прослушка», – написав він.

Вітренко наголосив, що якщо прослуховувальний пристрій було встановлено в межах закону, то він готовий до співпраці з правоохоронцями.

«Якщо це установлено в межах закону – я готовий до будь-якої співпраці з правоохоронними органами! Якщо ні – повʼязую це з моєю публічною політичною позицією! Відповідну заяву до правоохоронних органів, яка передбачена законодавством зробив!» – йдеться в повідомленні.

Пристрій для зчитування та передачі інформації, який Вітренко знайшов у своєму авто фото: Facebook/Андрій Вітренко

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий заявив, що виявив у своєму кабінеті прослуховувальний пристрій. Його вдалося помітити під час ремонту, оскільки, за словами мера, телефон почав останнім часом несправно працювати.