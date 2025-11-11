Скільки нелегальної зброї добровільно задекларували кияни: дані поліції

До підрозділів поліції Києва для реєстрації зброї звернулися понад 1300 жителів столиці

Кияни задекларували 1346 одиниць вогнепальної зброї та майже 430 тисяч боєприпасів до неї. Про це повідомили у поліції Києва, інформує «Главком».

Правоохоронці нагадали, що в Україні триває кампанія з добровільного декларування незареєстрованої зброї.

«До підрозділів поліції Києва звернулися понад 1300 жителів столиці. Громадяни задекларували 1346 одиниць вогнепальної зброї та близько 430 000 набоїв. Усі мешканці столиці протягом кількох годин отримали відповідні дозволи й тепер можуть зберігати зброю на законних підставах», – йдеться у повідомленні.

У поліції стверджують, що алгоритм декларування зброї нині максимально спрощений і займає лічені години.

спочатку необхідно повідомити про знахідку чи наявну зброю на спецлінію Національної поліції 102 або звернутися до територіального підрозділу поліції за місцем мешкання.

надалі прибути до найближчого підрозділу поліції для декларування зброї, або фахівці дозвільної служби приїдуть за місцем мешкання декларанта для здійснення процедури.

для декларування потрібно мати паспорт, фото та ідентифікаційний код.

Столична поліція нагадує, що зберігання незареєстрованої вогнепальної зброї тягне за собою кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення в Україні було втрачено та викрадено понад 491 тисячу одиниць зброї. Це свідчить про майже дворазове зростання цього показника лише за останній рік, що викликає серйозне занепокоєння. За даними Міністерства внутрішніх справ, загальна кількість втраченої та викраденої зброї зросла з 270,9 тисячі у вересні 2024 року до 491,4 тисячі у вересні цього року.