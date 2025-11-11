Головна Київ Новини
search button user button menu button

Скільки нелегальної зброї добровільно задекларували кияни: дані поліції

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Скільки нелегальної зброї добровільно задекларували кияни: дані поліції
В Україні триває кампанія з добровільного декларування незареєстрованої зброї
фото: Національна поліція Укрвїни

До підрозділів поліції Києва для реєстрації зброї звернулися понад 1300 жителів столиці

Кияни задекларували 1346 одиниць вогнепальної зброї та майже 430 тисяч боєприпасів до неї. Про це повідомили у поліції Києва, інформує «Главком». 

Правоохоронці нагадали, що в Україні триває кампанія з добровільного декларування незареєстрованої зброї.

«До підрозділів поліції Києва звернулися понад 1300 жителів столиці. Громадяни задекларували 1346 одиниць вогнепальної зброї та близько 430 000 набоїв. Усі мешканці столиці протягом кількох годин отримали відповідні дозволи й тепер можуть зберігати зброю на законних підставах», – йдеться у повідомленні.

У поліції стверджують, що алгоритм декларування зброї нині максимально спрощений і займає лічені години.

  • спочатку необхідно повідомити про знахідку чи наявну зброю на спецлінію Національної поліції 102 або звернутися до територіального підрозділу поліції за місцем мешкання.
  • надалі прибути до найближчого підрозділу поліції для декларування зброї, або фахівці дозвільної служби приїдуть за місцем мешкання декларанта для здійснення процедури.
  • для декларування потрібно мати паспорт, фото та ідентифікаційний код.

Столична поліція нагадує, що зберігання незареєстрованої вогнепальної зброї тягне за собою кримінальну відповідальність. 

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення в Україні було втрачено та викрадено понад 491 тисячу одиниць зброї. Це свідчить про майже дворазове зростання цього показника лише за останній рік, що викликає серйозне занепокоєння. За даними Міністерства внутрішніх справ, загальна кількість втраченої та викраденої зброї зросла з 270,9 тисячі у вересні 2024 року до 491,4 тисячі у вересні цього року.

Теги: Київ кияни зброя поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через погану видимість можливі ускладнення руху транспорту
Туман у Києві та області: рятувальники звернулися до громадян
Сьогодні, 06:34
Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі
Ножове поранення відвідувача розважального клубу в Києві: поліція затримала іноземця
Вчора, 13:31
Відключення світла повʼязані з російськими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 4 листопада 2025 року
3 листопада, 21:28
Замість звичних білих смуг на асфальті з’явилися написи: «Де наш перехід?»
У центрі Києва активісти намалювали перехід, який місто не може узгодити вже п’ять років
3 листопада, 17:05
Атака на Київ: репортаж з місця ліквідації наслідків
Атака на Київ: репортаж з місця ліквідації наслідків
25 жовтня, 09:44
Квитки, придбані на 22 та 23 жовтня, залишаються дійсними на інші дати у листопаді та грудні
Театр Лесі Українки другий день поспіль скасовує вистави через відсутність світла
23 жовтня, 13:45
Новий заклад розташований поруч із головним входом до Київського зоопарку
На території столичного зоопарку відкрився «МакДональдз» (фото)
23 жовтня, 10:21
РФ атакувала Київ безпілотниками, уламки впали на дитячий садок, є постраждалі (оновлено)
РФ атакувала Київ безпілотниками, уламки впали на дитячий садок, є постраждалі (оновлено)
23 жовтня, 00:30
Цуценя вижило після спроби втоплення
У Пущі-Водиці зоозахисники врятували цуценя, викинуте у ставок (відео)
14 жовтня, 14:43

Новини

Скільки нелегальної зброї добровільно задекларували кияни: дані поліції
Скільки нелегальної зброї добровільно задекларували кияни: дані поліції
Офіс Генпрокурора захистив від забудови музей в Пирогові
Офіс Генпрокурора захистив від забудови музей в Пирогові
У столиці повітряна тривога тривала 33 хвилини
У столиці повітряна тривога тривала 33 хвилини
Туман у Києві та області: рятувальники звернулися до громадян
Туман у Києві та області: рятувальники звернулися до громадян
У Києві прорвало водопровід на Печерському узвозі: є загроза зсуву ґрунту
У Києві прорвало водопровід на Печерському узвозі: є загроза зсуву ґрунту
Київ: графіки відключення світла 11 листопада 2025 року
Київ: графіки відключення світла 11 листопада 2025 року

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua