Дівчина, яка випала з дев'ятого поверху під час ракетного удару, виписалася з лікарні

Із лікарні виписують 23-річну Вероніку, яка випала з дев'ятого поверху і вижила під час масованої атаки на Київ у ніч на 31 липня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Вероніка Осінцева разом із батьками жила в під'їзді, який зруйнувала російська ракета. Дівчина випала з дев'ятого поверху і дивом вціліла. Події тієї ночі вона майже не пам'ятає.

«Я просто спала і прокинулась на уламках внизу. Там були завали, а я була зверху. На мені ні бетону, нічого не було», – пригадує Вероніка події тієї жахливої ночі.

Дівчина почала кричати, їй на допомогу прийшов військовий Слава, разом вони чекали «швидку». У лікарні в неї виявили перелом ноги та зробили операцію.

Пряме влучання російської ракети вбило 28 мешканців будинку, серед яких батьки Вероніки. За словами дівчини, її батько вийшов на пенсію і хотів бути водієм, до цього в нього був магазин. «Мама займалась канцелярією. Вони підприємці», – каже Вероніка Осінцева.

Про загибель батьків їй згодом розповіли подруга мами та психолог, а 10 серпня їх поховали. До трагедії у Вероніки було звичайне життя: проводила час з батьками, гуляла, була студенткою академії циркового і естрадного мистецтв, а також займалась веб-дизайном.

«Це батько порекомендував мені пройти тест і мені сподобалось. Це поки все на паузі. Я все не потягну, бо треба багато думати і відновлюватись», – зазначила дівчина.

Прихисток Вероніка знайшла у подруги матері в Київській області. Каже, за декілька днів небайдужі зібрали для неї велику суму коштів, а також писали слова співчуття. Нині дівчина усім дякує за підтримку.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня окупаційна армія РФ атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Пошкодження зафіксовано у чотирьох районах міста. Найбільше у Святошинському районі, де ракета влучила у дев'ятиповерховий будинок, а також у Солом'янському, де поруйновано чотириповерхівку.

Зранку 1 серпня рятувальники завершили розбір завалів дев'ятиповерхівки у Святошинському районі. На цій локації загинуло 28 людей. Загалом у Києві внаслідок удару загинула 31 людина. Із них п'ятеро дітей. Від російського обстрілу 31 липня постраждали 159 людей, серед них 16 дітей.