Підземні ходи до урядового кварталу? Журналісти розкрили секрети готелю «Україна»

Готель «Україна» розташований у центрі Києва – на Майдані Незалежності. Це перша в Києві висотна споруда. Відкриття готелю відбулося 28 вересня 1961 року

Укриття столичного готелю на глибині до 20 метрів має душ, санвузол, конференц-зал та матраци з ліжками

Легендарний готель у центрі Києва «Україна» має три підземних поверхи (без цокольного) та сховище цивільної оборони, призначене для захисту від зброї масового ураження. Про це розповіла заступниця директора готелю Оксана Ткач у репортажі «Української правди».

Однак, за її словами, більшість припущень про підземні ходи та сховища з продуктами – це лише міфи про готель.

«Існують легенди про підземні ходи до урядового кварталу та метро. Якісь журналісти питали, чи дійсно під землею є величезне сховище продуктів, в яке можна заїхати з вулиці. Але довелося розвіяти і цей міф», – розповіла працівниця готелю.

Водночас Ткач зауважила, що з укриття є окремий вихід на вулицю, якщо з будь-яких причин не можна буде дістатися центрального виходу.

«Готель має великий номерний фонд, тому і укриття робили таке, аби на випадок чого максимально розмістити людей», – заявила заступниця директора готелю. Під землею є душ, санвузол. Є також матраци з ліжками для тих, хто хоче поспати в укритті.

Одне з приміщень в укритті готелю фото: Українська правда

Також в укритті є масивні бронедвері, які 60 років тому зробили герметичними на випадок атомної війни. На них залишився напис російською.

Ще одні двері в укритті «України», яке побудували як сховище цивільної оборони, призначене для захисту від зброї масового ураження фото: Українська правда

Чотирьохзірковий готель «Україна» розташований у центрі Києва – на Майдані Незалежності. Це перша в Києві висотна споруда. Відкриття готелю «Україна» (у минулому «Москва») відбулося 28 вересня 1961 року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів включив до переліку об’єктів великої приватизації державної власності державне підприємство «Готель «Україна». Згодом Кабінет міністрів затвердив стартові ціни та умови продажу готелю «Україна». Так, його стартова ціна склала 1 млрд 47 млн 637 тис. 152 грн. Про це повідомив голова Фонду держмайна.

Однак, для готелю «Україна» на Майдані Незалежності, який виставили на продаж, розробили нову концепцію: що вона передбачає.