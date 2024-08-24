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Небо над столицею відтепер офіційно захищатиме «Привид Києва»

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Небо над столицею відтепер офіційно захищатиме «Привид Києва»
Про нове найменування авіабригади президент Зеленський повідомив у суботу, 24 серпня
фото з відкритих джерел

На початку повномасштабного вторгнення РФ так називали міфічного льотчика, який збивав ворожі літаки над Києвом

У п’ятницю, 23 серпня, 40-й бригаді тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ було присвоєно почесне найменування «Привид Києва». На початку повномасштабного вторгнення РФ так називали міфічного льотчика, який збивав ворожі літаки над українською столицею. Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського.

У документі йдеться, що цю назву присвоєно, «зважаючи на зразкове виконання особовим складом 40 бригади тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України покладених на неї завдань», а також «на підтримку ініціативи громадськості та Міністерства оборони України».

Про нове найменування авіабригади президент Зеленський повідомив у суботу, 24 серпня, під час урочистостей з нагоди 33-ї річниці Незалежності України, які відбувалися у Києві.

Небо над столицею відтепер офіційно захищатиме «Привид Києва» фото 1

Як раніше розповів речник Сухопутних сил Ілля Євлаш, образ «Привида Києва» – міфічного льотчика-аса, що збивав російські літаки на початку повномасштабного вторгнення під час захисту столиці – вигадала пресслужба Сухопутних сил ЗСУ, щоб протистояти російській пропаганді.

Також британське видання The Times заявило, що легендарним «Привидом Києва» був майор Степан Тарабалка, який героїчно загинув у бою.

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Теги: президент Київ льотчик

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