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До Києва прибув президент Естонії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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До Києва прибув президент Естонії
Алар Каріс анонсував ряд зустрічей та дискусій
фото: Alar Karis/Twitter

Алар Каріс опублікував світлину з київського вокзалу

Сьогодні, 12 вересня, до Києва завітав президент Естонії Алар Каріс. Політик анонсував ряд зустрічей та дискусій. Про це естонський лідер повідомив на своїй сторінці в соцмережі X (Twitter).

«Прибув до великого міста Київ. З нетерпінням чекаю на всі зустрічі та дискусії», – написав Алар Каріс.

Алар Каріс у дорозі до Києва
Алар Каріс у дорозі до Києва
фото: Alar Karis/Twitter

Нагадаємо, що вчора, 11 вересня, у зв'язку з проведенням саміту «Кримської платформи» до української столиці прибув цілий ряд політиків із різних країн. Зокрема, до Києва навідався прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович. Він узяв участь у церемонії відкриття Пам’ятника жертвам геноциду кримськотатарського народу, яку очолили Президент Володимир Зеленський та лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. Також Пленкович зустрівся із головою української держави та його дружиною. 

Також держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва з міністром закордонних справ Великобританії Девідом Леммі.

Крім того, до України завітали президент Литви Гітанас Науседа, прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня та президент Сенату Чехії Мілош Вистрчил

Як повідомлялося. сьогодні 11 вересня, заплановано 

За словами постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Таміли Ташевої, на саміті «Кримської платформи» обговорять п’ять головних тем.  

Теги: Київ Естонія президент

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