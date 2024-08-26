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У Києві через відключення світла масштабні затримки транспорту: перелік маршрутів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві через відключення світла масштабні затримки транспорту: перелік маршрутів
«Київпастранс» заявив про затримку низки маршрутів та тролейбусів через відсутність електроенергії
фото ілюстративне

Затримується рух трамваїв №№ 14, 15 по вул. Дегтярівська з причини відсутності напруги

У Києві спостерігаються масштабні збої у роботі громадського транспорту, який залежить від електроенергії. Про це повідомляє «Київпастранс».

Спочатку, близько 17:40 було повідомлено про затримку трамваїв за маршрутами номер 14 та 15 по вулиці Дегтярівська. Причина затримки – відсутність електроенергії. Там було організовано рух автобусів.

Згодом у «Київпастранс» заявили про затримку ще низки маршрутів та тролейбусів. Причина їх затримки – також відсутність електроенергії.

Який ще транспорт затримується:

  • рух трамваїв №№ 1, 2, 3 по вулиці Борщагівська з причини відсутності напруги, вже організовано рух автобусів;
  • рух тролейбусів № 41 по вулиці Тулузи з причини відсутності напруги;
  • рух тролейбусів №16, 18, 19, 23, 28, 33, 35 по вулиці Іллєнка та вулиці Герцена з причини відсутності напруги;
  • рух тролейбусів №№4, 5, 7, 22, 27, 30, 42 на станції метро «Шулявська» з причини відсутності напруги;
  • рух тролейбусів №№24, 25, 26, 35, 36 по проспекту Свободи з причини відсутності напруги.

Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. Так, у низці областей вранці було чутно вибухи. Зокрема, під удар окупантів потрапив Кривий Ріг, Кропивницький, Харків, також вибухи чули на Вінниччині.

Як відомо, о 3:08 у Києві пролунав сигнал повітряної тривоги. Пізніше влада повідомила, що зафіксовано рух ворожих безпілотних літальних апаратів. Сили протиповітряної оборони працювали над їх знешкодженням.

Як повідомлялося, 26 серпня безпілотники атакували Саратовську область. За словами губернатора області Романа Бусаргіна, нібито протиповітряна оборона знищила дрони. Однак уламки потрапили в будинки в Саратові та Енгельсі.

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Теги: громадський транспорт Київ відключення столиця

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