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    Вибух у Боярці: поліція повідомила про вбивство (відео)

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    На місці події працює слідчо-оперативна група - Вибух у Боярці: поліція повідомила про вбивство (відео)
    На місці події працює слідчо-оперативна група
    Фото: Національна поліція Київщини

    Тіло загиблого, ймовірно, було пошматоване вибухом

    Внаслідок вибуху, що стався уранці в Борярці, загинула людина. Як повідомляє сайт Національної поліції Києва, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

    У результаті вибуху, який стався близько четвертої години ранку на одній з вулиць міста Боярка було пошкоджено трансформатор, лінії електропередач, чотири автівки, вікна та паркани п'яти найближчих будинків. Утворилась глибока вирва.

    Попередньо повідомлялось про відсутність жертв внаслідок пригоди, однак на відео з місця події було видно кров навколо. Очевидні припускали, що людину могло просто пошматувати.

    «За результатами огляду місця події за участю судово-медичних експертів, від вибуху, ймовірно, постраждала одна людина» – визнали київські поліцейські.

    На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, криміналістична лабораторія, кінологи поліції Київщини, а також прокурори Фастівської окружної прокуратури. Наразі комунальники відновлюють електропостачання та ліквідовують наслідки вибуху. Після проведення перевірки та встановлення всіх обставин, правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.

    Раніше повідомлялось, що інцидент стався в приватному сектору на вулиці Королюка.

    Теги: вибух вбивство Київщина поліція
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