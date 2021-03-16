Вибух у Боярці: поліція повідомила про вбивство (відео)

Тіло загиблого, ймовірно, було пошматоване вибухом

Внаслідок вибуху, що стався уранці в Борярці, загинула людина. Як повідомляє сайт Національної поліції Києва, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У результаті вибуху, який стався близько четвертої години ранку на одній з вулиць міста Боярка було пошкоджено трансформатор, лінії електропередач, чотири автівки, вікна та паркани п'яти найближчих будинків. Утворилась глибока вирва.

Попередньо повідомлялось про відсутність жертв внаслідок пригоди, однак на відео з місця події було видно кров навколо. Очевидні припускали, що людину могло просто пошматувати.

«За результатами огляду місця події за участю судово-медичних експертів, від вибуху, ймовірно, постраждала одна людина» – визнали київські поліцейські.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, криміналістична лабораторія, кінологи поліції Київщини, а також прокурори Фастівської окружної прокуратури. Наразі комунальники відновлюють електропостачання та ліквідовують наслідки вибуху. Після проведення перевірки та встановлення всіх обставин, правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.

Раніше повідомлялось, що інцидент стався в приватному сектору на вулиці Королюка.