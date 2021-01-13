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    Хотів відновити стосунки і вбив: киянин зарізав колишню дружину (фото, відео)

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    На місці вбивства працювала слідчо-оперативна група - Хотів відновити стосунки і вбив: киянин зарізав колишню дружину (фото, відео)
    На місці вбивства працювала слідчо-оперативна група
    Фото: Нацполіція

    Під час з’ясування стосунків зловмисник порізав канцелярським ножем шию жінки

    Столичні правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у вбивстві колишньої дружини.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    12 січня на спецлінію 102 від чоловіка надійшло повідомлення про те, що на сходовому майданчику біля квартири на вулиці Закревського він виявив доньку із ножовим пораненням. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативна група Головного та районного управлінь поліції, а також судово-медичний експерт.

    За інформацією начальника слідчого відділення Деснянського управління поліції Ігоря Мордусенка, на місці правоохоронці опитали заявника та встановили, що до його доньки прийшов її колишній чоловік та попросив вийти у коридор, де завів розмову про відновлення стосунків.

    «Почувши відмову, чоловік дістав із кишені канцелярський ніж та порізав ним шию жінці. Після цього він зателефонував батькові ексдружини та повідомив про скоєне. На місці події ми виявили знаряддя вчинення злочину, яке відправили для проведення експертизи. 36-річного місцевого мешканця затримали у порядку статі 208 Кримінального процесуального кодексу України», – розповів правоохоронець.

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    Хотів відновити стосунки і вбив: киянин зарізав колишню дружину (фото, відео)
    Хотів відновити стосунки і вбив: киянин зарізав колишню дружину (фото, відео)

    Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

    Найближчим часом затриманому буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Також слідчі готують клопотання до суду щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал вбивство чоловік злочин
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