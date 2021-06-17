Станцію метро «Золоті ворота» закрили через «замінування»

На станції «Хрещатик» вибухонебезпечних предметів не знайшли й відкрили для пасажирів

Правоохоронці відкрили станцію метро «Хрещатик» та пересадочний після перевірки. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київський метрополітен».

Станція працює у звичайному режимі.

Водночас станція «Золоті ворота» та пересадочний вузол закриті на вхід та вихід у зв’язку з анонімним дзвінком про мінування.

Нагадаємо, 17 червня близько 11 години надійшло повідомлення про мінування станції «Хрещатик».

Крім того, було тимчасово обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві у зв'язку з повідомленням про начебто його замінування. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано. Об’єкт перевіряли вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

Наразі Центральний та Південний вокзали Києва працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, 15 червня у Києві евакуювали співробітників Антимонопольного комітету України через повідомлення про замінування будівлі.

Столичні слідчі повідомили про підозру чоловіку за неправдивий виклик про замінування квартири житлового будинку.

Раніше Деснянська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру 32-річному киянину, який зробив хибне повідомлення про замінування Північного мосту.