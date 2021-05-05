Обмотана скотчем і плівкою плитка: відремонтований два роки тому перехід станції «Святошин» посипався (відео)

Щоб облицювання колон не впало на землю, його обмотали поліетиленовою плівкою і скотчем

На ремонт переходу витратили близько 23 млн грн

У підземному переході, що веде до станції метро «Святошин», який ремонтували у 2019 році, обвалюється облицювальна плитка.

До слова, у лютому 2021 року в переході почала протікала стеля. Тоді киянам пообіцяли за кілька тижнів усунути недоліки.

Як повідомляє телеканал «Київ», наразі плитка в аварійному стані. А щоб облицювання колон не впало на землю, його обмотали поліетиленовою плівкою, скотчем, папером, а деякі конструкції оббили пластиковою вагонкою. Стеля в переході досі протікає.

Переходом опікується шляхово-експуатаційне управління Святошинського району. Проте виправляти пошкодження повинен генпідрядник, який два роки тому розпочинав тут реконструкцію.

У 2019 році представники благоустрою замовили в підрядника виконання ремонтних робіт у переході, на який тоді витратили близько 23 млн грн.

У лютому 2021 року кияни почали скаржитися на стан відремонтованого переходу. У березні комунальники спільно з підрядником проінспектували перехід. Тоді було встановлено, що підрядник має за свої кошти виправити всі недоліки. Підрядник у березні пообіцяв реставрувати перехід за 2-3 тижні.

Цікаво, що поза камерами журналістці перехожий чоловік, який нібито працював тут ремонтником, розповів, що в переході не зробили гідроізоляцію, і саме через це і страждає облицювання переходу. Однак ця інформація поки не підтверджена.

Капітальний ремонт станції «Святошин» розпочався у лютому 2018 року. Ремонт тривав без зупинки руху поїздів. На станції замінили сходи, облицювали гранітними плитами, встановили поручні. Також оздобили плиткою стіни, вимостили підлогу, змонтували освітлення, виконали роботи з водовідведення, гідроізоляційні та інші роботи.

Наприкінці березня 2019 року було завершено перший етап реконструкції станції. Відкрили її восени 2019 року.