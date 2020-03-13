На Київщині поліцейського затримали на вимаганні хабара



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Правоохоронця затримали після отримання ним першої частини хабара Фото: Нацполіція

Поліцейський вимагав хабара від місцевого жителя

Працівники управління внутрішньої безпеки поліції в Київській області, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокуратури столичного регіону викрили злочинну діяльність працівника Баришівської поліції.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Встановлено, що поліцейський вимагав та отримав неправомірну вигоду від місцевого жителя за неперешкоджання ним веденню господарської діяльності на території району.

Під час отримання першої частини грошей злочинний заробіток правоохоронця становив 2 тисячі гривень.

Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо оголошення підозри, передбаченої ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

За цим фактом наказом очільника поліції Київської області Андрія Нєбитова призначене службове розслідування, за результатами якого буде ухвалене рішення щодо звільнення цього працівника з лав поліції.

Як повідомлялося, столичними правоохоронцями затримано «на гарячому» під час одержання неправомірної вигоди завідувача сектору Оболонського районного відділу Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області.

3 березня Київською місцевою прокуратурою № 4 спільно зі слідчими Нацполіції викрито та затримано під час одержання неправомірної вигоди службову особу Київського міського відділення Фонду соціального захисту інвалідів.