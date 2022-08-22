Влада Краматорська повідомила про обмеження на День Незалежності

На території міста заборонені будь-які масові заходи та скупчення людей

У Краматорську Донецької області з 23 по 25 серпня повністю зупиняють рух транспорту, роботу банків та крамниць на період державних свят. Про це заявив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

Причиною введених обмежень є підвищена небезпека з боку окупантів та можливі провокації на період святкування Дня Прапора та Дня Незалежності України.

Так, у Краматорську Донецької області на три дні буде зупинено:

Рух громадського транспорту;

Роботу крамниць, банків, кафе, пошти та банкоматів;

Роботу державних установ, організацій;

Видача гуманітарної допомоги населенню від волонтерів.

Також на території міста заборонені будь-які масові заходи та скупчення людей. У місті також не буде відбуватися запланована евакуація в інші міста України до кінця дії розпорядження. «Населенню рекомендовано знаходитись в укриттях та без гострої потреби не покидати їх до припинення дії даного розпорядження», – зазначається у документі.

В той же час поліція, рятувальники та медики мають дбати про безпеку населення та надання допомоги в разі необхідності.

У той же час жителі Миколаєва працюватимуть дистанційно на День Незалежності, проте місто не закриватимуть 23-24 серпня. Про це повідомив голова місцевої ОВА Віталій Кім.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Росія, ймовірно, готує провокації ворога напередодні Дня Незалежності, який Україна відзначатиме 24 серпня.