На Київщині водій збив юнака на пішохідному переході

У Сквирі сталося ДТП з наїздом на пішохода

Поліцейські Київщини розслідують ДТП у Сквирі за участю 19-річного пішохода. Про це інформує пресслужба поліції Київщини.

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«До поліції зателефонував 28-річний чоловік та повідомив, що на перехресті вулиць Шевченка та Київська скоїв наїзд на хлопця, який переходив дорогу по пішохідному переході».

Потерпілого з травмами голови та ноги госпіталізували до Білоцерківської лікарні.

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Поліція закликає водіїв дотримуватись Правил дорожнього руху. Пішоходам необхідно впевнитись у безпеці перед тим, як перетинати проїжджу частину, навіть у дозволеному місці.

До слова, по вулицях Києва чоловік ганяв 160 км/год і напав на поліцейських. У патрульній поліції опублікували відео переміщення автомобіля по місту з порушенням правил дорожнього руху. Також представлено відео камер патрульних в момент зупинки та затримання.