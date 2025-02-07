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Патрульні нагадали, яке покарання загрожує за паркування на місцях для людей з інвалідністю

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Патрульні нагадали, яке покарання загрожує за паркування на місцях для людей з інвалідністю
Інспектори проводять з керманичами профілактичні бесіди, щодо недопущення подібних випадків у майбутньому
фото: патрульна поліція Києва, Facebook

Патрульні нагадують: за паркування на місцях, призначених для осіб з інвалідністю, передбачено покарання у вигляді штрафу

У Києві триває боротьба з порушниками паркування – інспектори контролюють дотримання правил зупинки та стоянки на місцях, призначених для осіб з інвалідністю. Про це повідомляє патрульна поліція Києва. 

Вказується, що інспектори проводять з керманичами профілактичні бесіди, щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та виносять на них постанови за ч. 6 ст. 122 КУпАП (Зупинка чи стоянка на місцях, призначених для водіїв з інвалідністю).

Інспектори проводять з керманичами профілактичні бесіди, щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та виносять на них постанови
Інспектори проводять з керманичами профілактичні бесіди, щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та виносять на них постанови
фото: патрульна поліція Києва, Facebook

Патрульні нагадують: за таке правопорушення передбачено покарання у вигляді штрафу на суму від 1020 до 1700 гривень.

Про місця для паркування індивідуального транспорту осіб з інвалідністю та транспортних засобів, які перевозять осіб з інвалідністю інформує горизонтальна дорожня розмітка
Про місця для паркування індивідуального транспорту осіб з інвалідністю та транспортних засобів, які перевозять осіб з інвалідністю інформує горизонтальна дорожня розмітка
фото: патрульна поліція Києва, Facebook

Про місця для паркування індивідуального транспорту осіб з інвалідністю та транспортних засобів, які перевозять осіб з інвалідністю інформує горизонтальна дорожня розмітка 1.35 інформаційно-вказівний знак 5.42.1 «Місце для стоянки» з відповідною табличкою 7.17 «Особи з інвалідністю».

Нагадаємо, військові та ветерани можуть паркуватися безоплатно в Києві, для цього потрібно лише підтвердити свій статус у застосунку «Київ Цифровий».

Раніше повідомлялося, що інспектори департаменту територіального контролю розчистили тротуар у самому центрі Києва, на бульварі Т.Г.Шевченка, де недобросовісні водії припаркували понад 10 автівок, порушуючи правила дорожнього руху, чим створили незручності для пішоходів. 

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Теги: Київ поліція зупинка

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