«Київпастранс» відновлює рух окремих рейсів автобуса № 35 (оновлена схема)

Ірина Міллер
Ірина Міллер
«Київпастранс» відновлює рух окремих рейсів автобуса № 35 (оновлена схема)
Із 2 грудня відновлюють рух окремі рейси автобусного маршруту № 35
«Київпастранс» просить пасажирів врахувати зміни під час планування маршруту

Із 2 грудня відновлюють рух окремі рейси автобусного маршруту № 35 за маршрутом № 35-К «ст. м. «Славутич» – вул. Підлипка». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

Автобус № 35К курсуватиме за постійною схемою руху «ст. м. «Славутич» – вул. Підлипка» за маршрутом: 

  • Від вул. Підлипка – вул. Маслівка – вул. Центральна – вул. Зарічна – ст. м. «Славутич».
  • У зворотному напрямку: від ст. м. «Славутич» – вул. Зарічна – вул. Центральна – вул. Маслівка – вул. Підлипка.
Із 2 грудня відновлюють рух окремі рейси автобусного маршруту № 35 за маршрутом № 35-К
Із 2 грудня відновлюють рух окремі рейси автобусного маршруту № 35 за маршрутом № 35-К
У «Київпастрансі» просять пасажирів врахувати зміни під час планування маршруту.

Нагадаємо, на столичні маршрути вийшли нові низькопідлогові трамваї та автобуси, що надійшли в межах договорів із КП «Київпастранс». Зокрема, два нових трамвайних вагони вже курсують на маршруті № 27, що сполучає Дарницький, Дніпровський та Деснянський райони. Ще 20 нових автобусів від турецької компанії Anadolu Isuzu вийшли на маршрути: №№ 20, 25, 31,  111, 112 та 114.

