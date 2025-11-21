Головна Київ Новини
Станція «Хрещатик» працює повністю: вестибюль №3 відновив рух на годину раніше

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Станція «Хрещатик» працює повністю: вестибюль №3 відновив рух на годину раніше
Вестибюль №3 має вихід у напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні
фото з відкритих джерел

Планувалося, що обмеження на станції метро «Хрещатик» триватимуть до 11:00

Вестибюль № 3 станції київського метрополітену «Хрещатик» відновив роботу у звичайному режимі о 10:00 та наразі працює на вхід і вихід для пасажирів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київський метрополітен.

Сьогодні вранці, 21 листопада, цей вестибюль, що має вихід у напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні, був тимчасово закритий для пасажирів.

Обмеження були пов’язані з проведенням державних заходів з нагоди відзначення Дня гідності та свободи. Зазначалося, що обмеження триватимуть з 5:37 до 11:00. У цей час вестибюлі №№ 1, 2 та пересадковий вузол на станцію «Майдан Незалежності» працювали у звичайному режимі.

Нагадаємо, що Київська міська державна адміністрація заздалегідь попереджала про тимчасові зміни, зазначаючи, що у разі оголошення повітряної тривоги всі без винятку вестибюлі будуть відчинені на вхід.

Пасажирів просили врахувати ці зміни під час планування своїх маршрутів у першій половині дня. Наразі робота станції відбувається без додаткових обмежень.

