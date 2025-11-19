Головна Київ Новини
Безкоштовно та конфіденційно: де у Києві швидко перевіритися на ВІЛ та гепатити

Ірина Міллер
Ірина Міллер
ВІЛ на ранніх стадіях не має симптомів. Близько 70% людей дізнаються про свій статус запізно
В Україні тестування на ВІЛ та гепатити B і C безплатне, конфіденційне і доступне кожному

У столиці в межах Європейського тижня тестування можна безкоштовно перевіритися на ВІЛ та гепатити B, C. Тест не потребує спеціальної підготовки, займає 15 хвилин та проводиться конфіденційно. Про це повідомляє Київський міський центр контролю та профілактики хвороб, інформує «Главком».

У центрі нагадали, що в Україні тестування на ВІЛ та гепатити B, C безплатне, конфіденційне і доступне кожному, незалежно від місця проживання, соціального статусу чи наявності декларації з лікарем.

У Києві можна пройти тестування у свого сімейного лікаря або у державних і комунальних медзакладах. До переліку входять поліклініки, інфекційні відділення та спеціалізовані Центри профілактики та боротьби зі СНІДом. Там проводять як швидкі тести, так і лабораторні дослідження.

Для обстеження треба обрати зручний пункт тестування на ВІЛ за посиланням, пункти тестування на вірусні гепатити B/C можна знайти за іншим посиланням. На мапах позначені кабінети довіри, мобільні пункти тестування та інші заклади, де можна отримати швидкі тести та консультацію. Також тестування роблять у неурядових і громадських організаціях. У Києві такі організації часто проводять мобільні акції, виїзні тестування та інформаційні кампанії.

Медики зазначають, що ВІЛ на ранніх стадіях не має симптомів. Близько 70% людей дізнаються про свій статус запізно. Гепатити B і C можуть роками руйнувати печінку непомітно, і лише тест покаже їх наявність.

«ВІЛ можна контролювати завдяки антиретровірусній терапії – людина живе повноцінним життям. Гепатит С у більшості випадків сьогодні повністю виліковний. Тест займає 15 хвилин, не потребує спеціальної підготовки та проводиться повністю конфіденційно», – йдеться у повідомленні.

Кому варто пройти тестування на ВІЛ та гепатив В і С:

  • тим, хто ніколи не тестувався або робив це давно.
  • тим, хто мав незахищені статеві контакти.
  • тим, хто робив татуювання або пірсинг у неперевірених місцях.
  • медичним працівникам та людям, які контактують із біологічними рідинами.
  • усім, хто піклується про своє здоров'я та здоров'я партнерів.

Європейський тиждень тестування триває у Києві із 17 до 24 листопада.

Нагадаємо, нові ліки проти ВІЛ, що можуть спричинити революцію у медицині, випробують на людях.

До слова, США вперше схвалили ін’єкційний препарат Apretudе для профілактики ВІЛ-інфекції. Дозвіл на використання видало Управління з питань якості продовольства і медикаментів. Вартість однієї ін’єкції приблизно $4 тис. А їх потрібно шість на рік.

Теги: гепатит Київ ВІЛ/СНІД

