Українка присоромила сусідів, які під час блекаутів не кращі за Міндича

Письменниця присоромила мешканців багатоповерхівки, які не платять за генератор, але користуються ліфтом

Сучасна українська письменниця Майя Тульчинська поділилася історією про побутову недоброчесність під час блекаутів. Вона описала ситуацію у висотному будинку, де частина мешканців відмовляється фінансово брати участь у придбанні та обслуговуванні генератора для ліфта, але активно користується ним коштом інших. Письменниця провела паралелі між побутовою ситуацією та нещодавнім корупційним сканадалом, пов'язаним з бізнесменом, співвласником студії «Квартал 95» Тимуром Міндічем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Майю Тульчинську.

За словами Тульчинської, ініціативна група мешканців, які вклали гроші, обладнала ліфт електронними ключами для активації під час відсутності електроенергії, щоб «зайці» не могли кататися безкоштовно.

Однак, як розповіла письменниця, недобросовісні сусіди знайшли спосіб обійти систему: «Але «зайці» знайшли вихід. Вони на свій поверх ліфт викликають і сидять в ньому, чекають, поки хтось з першого поверху його викличе. Будинок великий, квартир багато, хтось та й буде їхати. А вгору коли треба, то вони домашнім пишуть «Входжу в ліфт» - а ті й викликають його на свій поверх».

На пряме запитання, чи не хочуть вони взяти участь в оплаті генератора та пального, ці мешканці відповідають: «Так а нащо платити, воно ж все одно вже є!»

Майя Тульчинська наголосила, що найбільша прикрість цієї ситуації полягає в тому, що ці люди крадуть не у держави чи чиновників, а «у своїх сусідів, у простих людей, таких самих як вони».

Вона провела паралель між цією дрібною побутовою жадібністю та великою корупцією.

«І розумієте, в чому прикрість. Вони ж оце крадуть не у держави (яка їм по гроб життя винна, на їхню думку). І не у Зеленського вони це крадуть, і не у чиновників-корупціонерів. Ні, вони крадуть у своїх сусідів, у простих людей, таких самих як вони. І навіть не розуміють, що вони крадії. Ну, бо воно ж уже є, чого не скористатися?

Це не виправдовує чиновників, які крадуть мільйонами, ні. І не знімає з них відповідальності, аж ні разу. І не зменшує скандальність ситуації на фоні війни і всього горя, що навколо», – підсумувала письменниця.

Вона також зазначила, що ця ситуація відбувається у будинку, де був «приліт», і один під’їзд досі ремонтують.

Нагадаємо, проти Міндіча запроваджено 17 видів санкцій строком на три роки, а одна з них – позбавлення державних нагород України та інших форм відзначення – діятиме безстроково. Зокрема, в указі вказано лише його ізраїльські документи.

Як відомо, у ніч проти 15 листопада померла у лікарні 73-річна Наталія Ходимчук – дружина першої жертви Чорнобильської катастрофи Валерія Ходимчука. Минулої ночі в її квартиру у Києві влучив російський ударний дрон. Після російського удару жінку госпіталізували із значними опіками. Як інформує «Главком», про її смерть повідомили у Держагентстві із управління зоною відчуження.

У Держагентстві нагадали, що у ніч проти 14 листопада «Шахед» влучив у будинок на Троєщині, в якому жили колишні працівники ЧАЕС і їхні родини. Місцеві називали його «Чорнобильським», або «Станційним будинком».

Ворожий дрон влучив у помешкання вдови Валерія Ходемчука, старшого оператора головного циркуляційного насоса 4-го енергоблоку ЧАЕС, першої жертви аварії 1986 року. Її квартира вигоріла до тла.